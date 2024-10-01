Defineciler 2 Bin Yıllık Anıtı Dinamit ile Patlattı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Defineciler 2 Bin Yıllık Anıtı Dinamit ile Patlattı

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Osmaniye'de bulunan tarihi Çem kalesi ören yerindeki 2 bin yıllık anıt, defineciler tarafından dinamitle patlatılarak tahrip edildi. Yetkililer, bölgedeki güvenlik açığından ve kaçak kazılardan endişeli.

01.10.2024 14:27  Güncelleme: 14:33
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Defineciler 2 bin yıllık anıtı dinamitle patlattılar

Tarihi Çem kalesi ören yerinde bulunan ve 2 Bin yıllık olduğu değerlendirilen anıt, definecilerin talanına uğradı

OSMANİYE - Osmaniye'de bulunan tarihi Çem kalesinin önündeki ören yerinde bulunan Roma veya Frigya dönemine ait olduğu düşünülen 2 Bin yıllık anıt, dinamitle patlatılarak tahrip edildi.

Sumbas ilçesi Mehmetli Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve oldukça dik bir yamaca kurulu bir orta çağ kalesi olan Çem kalesinin içi ve çevresinde bulunan ören yeri definecilerin akınına uğradı. Kale içerisinde bir çok noktada kaçak kazı yapanlar tarafından açılmış çukurların yanısıra kaleye yaklaşık 500 metre mefasede bulunan ve bilim insanları tarafından Roma veya Frigya dönemine ait olduğu düşünülen 2 Bin yıllık anıt karot diye tabir edilen aletle delinmek suretiyle içerisine dinamit lokumları yerleştirilerek patlatılmış olarak bulundu.

Bölgede herhangi bir kazı çalışması veya güvenlik tedbiri olmadığını dile getiren Mehmetli Beldesi Belediyesi Meclis üyesi Ertuğrul Aktaş "Bulunduğumuz yer itibariyle Çem kalesi bizim tarihi zenginliğimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza buraları daha iyi muhafaza edilmesi için buralarda atıl durumdan vazgeçip mümkünse restorasyon yapılması için girişimlerimiz var. Burada bir güvenlik açığı var. Bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan yardım istememizin asıl amacı buraların turizme açılabilmesi için en azından kaçak kazıları önleyip burayı güvenli hale getirip buraya ziyarete gelenlere açılması lazım. Burası Çukurova'nın gözde yerlerinden bir tanesi" dedi.

Defineciler 2 Bin Yıllık Anıtı Dinamit ile Patlattı
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Osmaniye, 3-sayfa, Kültür, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Defineciler 2 Bin Yıllık Anıtı Dinamit ile Patlattı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gönül Yazıcı:
    bizim ülkede insanı patlatsan da sorun olmadığı için şaşırmadık.. 0 0 Yanıtla
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