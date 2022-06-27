Bu mağara binlerce yıldır gizemini koruyor - Son Dakika
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Bu mağara binlerce yıldır gizemini koruyor

27.06.2022 10:50

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 150 metre derinlikte bulunan ve binlerce yıllık olduğu ileri sürülen mağara, bugün de gizemini koruyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 150 metre derinlikte bulunan ve binlerce yıllık olduğu ileri sürülen mağara, bugün de gizemini koruyor. Define avcılarının tahrip ettiği mağaranın tabanında bulunan su nedeniyle vatandaş içeriye girmeye korkuyor.

Akçadağ'a bağlı Keller Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metre rakımda bulunan, halk arasında "yedi kapılı mağara" olarak adlandırılan 150 metre derinlikteki mağara, gizemini koruyor. İlçe merkezine yedi kilometre uzaklıkta bulunan, çevresinde irili ufaklı birçok farklı mağara ile tümülüslerin yer aldığı mağaranın gizemlerle dolu olduğunu ileri süren Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Aydın Coşkun, "Burası gizemli basamaklı bir mağara. Yıllar önce buraya girip de çıkamayan insanların olduğu söyleniyor. Define avcıları tarafından da tahrip edilmiş. Yaklaşık 150 metre derinlikte ve zemininde su buluyor. Korkumuzdan giremiyoruz. Yetkililerin burada inceleme yapmasını istiyoruz" dedi.

"YERALTI ŞEHRİ SÖYLENTİSİ VAR"

Bölgeye yakın bir noktada ikamet eden Kadir Maho ise "Burasının Hititler ve Bizanslılar döneminde oluşturulduğu söyleniyor. Bölge gizemli bir yer; tümülüsler, kral mezarları, derin kuyular var. Define avcıları tarafından yıllardır tahrip edilmiş. Yeraltı şehri de olduğu söylenen bu bölgede devlet yetkililerinin inceleme yapmasını ve turizme kazandırmasını istiyoruz" diye konuştu.

(Hasan Eryılmaz - İHA)

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Kaynak: İHA

Malatya, Akçadağ, su, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bu mağara binlerce yıldır gizemini koruyor - Son Dakika

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