Dekor Olmuş Antika Araç: 500 Bin TL'lik Tofaş - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dekor Olmuş Antika Araç: 500 Bin TL'lik Tofaş

Serkan Karakuş, 500 bin TL değerindeki 1978 Tofaş'ı iş yerinde dekor olarak kullanıyor.

07.03.2025 14:33
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Yarım milyonluk antika aracı iş yerinde dekor olarak kullanıyor

Yaz aylarında hafta sonları kullanılana araç, yılın büyük bölümünde iş yerinin köşesinde dekor olarak bekletiliyor

ORDU - Ordu'da yaşayan Serkan Karakuş, değeri yaklaşık 500 bin TL olan 1978 model modifiyeli Tofaş Murat 131 aracını iş yerinde dekor olarak kullanıyor.

Altınordu ilçesinde oto aksesuar ve boya koruma işi yapan 40 yaşındaki Serkan Karakuş, yaklaşık 7 yıl önce sattığı 1978 model aracını 3 yıl önce 50 bin TL'ye geri aldı. Kötü durumda olan aracını sanayiye bırakan Karakuş, yaklaşık 2 yıllık bir sürecin ardından yaklaşık 200 bin TL harcayarak tüm parçalarını yeniledi, ayrıca modifiye ettirdi.

Araç 1 yıldır iş yerinde dekor olarak duruyor

Tamamlandığında tüm aşamaları ile yenilenen araca binmeye kıyamayan Karakuş, iş yerinin köşesine bıraktığı aracını dekor olarak kullanıyor, boş vakitlerinde müzik dinleyip, bagajındaki televizyondan film izliyor. Karakuş, 500 bin TL'ye ilana koyduğu aracına ilginin olduğunu belirtiyor.

"Araç ile aramızda bağ oluştu"

Serkan Karakuş, bu araçların adeta bir hastalık işi olduğunu belirterek, "Aracı hobi olarak yaptık ama galiba aramızda bir bağ oluştu, şuanda iş yerinde dekor olarak duruyor. Bu araçları kullanan arkadaşlarımız beni iyi anlayacaktır, buna hastalık da denilebilir, bu araçlara alışınca sürekli kapıda bir tane olsun istiyorsunuz. Bu yaz aylarında hafta sonları bir saatliğine çıkartıp, temizledikten sonra yine kapalı yerine bırakıyoruz. Yağmurlu havada kullanmadığımız için sileceklere de gerek kalmıyor" dedi.

500 bin TL'ye ilana koyduğu aracına ilginin çok olduğunu ifade eden Karakuş, sattığı takdirde farklı bir aracı aynı işlemlerden geçireceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dekor Olmuş Antika Araç: 500 Bin TL'lik Tofaş - Son Dakika

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