Delattre Modern Dans Topluluğu Ankara Müzik Festivali\'nde sahne aldı

Alman ve Fransız sanatçılardan oluşan Delattre Modern Dans Topluluğu, Ankara Müzik Festivali kapsamında başkentte sahne aldı.
Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen Ankara Müzik Festivali'nde Delattre Modern Dans Topluluğu, sanatseverlerle buluştu.
MEB Şura Salonu'nda düzenlenen, koreograf Stephen Delattre ve Filipe Portugal'ın tasarladığı gösteride 8 dansçı görsel şölen oluşturdu.
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İsveç'te yaşayan Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Başkent Stockholm'de verilen iftara Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı, UID Genel Sekreteri ve çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı. İftar programında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekildi ve Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi.
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da, ramazan akşamları etkinlikleri dolayısıyla dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, tarihi sokaklarda gezdi. Kazdağlıoğlu Meydanı'nda başlayan etkinlikte dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, omuzlarına aldıkları tulumba ile Tarihi Çarşı'nın sokaklarında tur attı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken etkinlik, Han Arkası'nda sona erdi. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökcü, etkinliğin ardından gazetecilere, ilk tulumbanın 1859'da hediye edildiğini ve böylelikle ilçede itfaiye teşkilatının kurulduğunu söyledi. Gösteriye vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Gökcü, 'Biz tarihi bir şehirde yaşıyoruz. Bu konakları yangınlara karşı korumakla görevliyiz. Böyle tarihi bir ilçede görev yapmak hepimiz için onur ve gurur verici.' dedi.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını aldıktan sonra ilk kez tiyatro sahnesinde yer aldı. Beşikçioğlu, belediye başkanı olmasına rağmen oyunculuğu bırakmayacağını belirterek sanatın nefes almak gibi olduğunu söyledi. Beşikçioğlu, sanatın sosyal ve kültürel bir eğitim olduğunu vurguladı.
İsmail Yiğit'in 'Lalenin Çini ile Dansı' sergisi, Lale Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergide, lale desenli eserlerin yanı sıra sanatçının 41 yıl boyunca yaptığı çini duvar süslemelerinin örnekleri de sergileniyor. Sergi, Türkiye ve Japonya'nın milli sembolleri lale ve sakura çiçeklerine dair bir koleksiyonu da içeriyor. İsmail Yiğit, sergideki eserlerinde 16. ve 17. yüzyıldaki çinilerin izlerini taşıyor.
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