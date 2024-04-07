Delattre Modern Dans Topluluğu Ankara Müzik Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Delattre Modern Dans Topluluğu Ankara Müzik Festivali'nde sahne aldı

Delattre Modern Dans Topluluğu Ankara Müzik Festivali\'nde sahne aldı

Alman ve Fransız sanatçılardan oluşan Delattre Modern Dans Topluluğu, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Müzik Festivali'nde performans sergiledi. Stephen Delattre ve Filipe Portugal'ın koreografisini tasarladığı gösteride 8 dansçı, izleyicilere görsel bir şölen sundu.

07.04.2024 00:03  Güncelleme: 00:04
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Alman ve Fransız sanatçılardan oluşan Delattre Modern Dans Topluluğu, Ankara Müzik Festivali kapsamında başkentte sahne aldı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen Ankara Müzik Festivali'nde Delattre Modern Dans Topluluğu, sanatseverlerle buluştu.

MEB Şura Salonu'nda düzenlenen, koreograf Stephen Delattre ve Filipe Portugal'ın tasarladığı gösteride 8 dansçı görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Delattre Modern Dans Topluluğu Ankara Müzik Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika

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