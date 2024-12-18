Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Yeni Dizisi 'Eşref Rüya' Ocak'ta Geliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Yeni Dizisi 'Eşref Rüya' Ocak'ta Geliyor

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy\'un Yeni Dizisi \'Eşref Rüya\' Ocak\'ta Geliyor

Yapımını Tims&B'in üstlendiği ve Kanal D'de yayınlanacak yeni dizi 'Eşref Rüya'nın başrol kadın oyuncusu Demet Özdemir oldu. Dizi, Çağatay Ulusoy ve Özdemir'in buluşmasıyla dikkat çekiyor.

18.12.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
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YAPIMINI Tims&B'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu yeni yılda Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan 'Eşref Rüya' dizisinin başrol kadın oyuncusu Demet Özdemir oldu.

Yıllardır izleyici anketlerinde partner olarak görmeyi bekledikleri isimlerin başında gelen Çağatay Ulusoy&Demet Özdemir ikilisi nihayet buluşuyor. Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref'i canlandırırken, Özdemir ise Rüya'dan sonra Eşref'in kalbini attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan, derinlikli hikayesi ile de dikkatleri üzerine çekecek 'Eşref Rüya', ocak sonunda sete çıkıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un Yeni Dizisi 'Eşref Rüya' Ocak'ta Geliyor - Son Dakika

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