Demet Sağıroğlu ve Barbaros İzmir'de sahne aldı, müzikseverler ilgi gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demet Sağıroğlu ve Barbaros, turne kapsamında İzmir'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne aldı. İkili, kendi repertuvarlarının yanı sıra Türk müziğinin farklı dönemlerine ait şarkıları ve 1970'lerden günümüze uzanan eserleri seslendirdi; konsere ilgi yoğundu.
Şarkıcı Demet Sağıroğlu ve Barbaros, turne programları kapsamında İzmir'de sahne aldı.
Kariyerleri boyunca farklı müzik türlerinde eserler seslendiren iki sanatçı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserde kendi repertuvarlarının yanı sıra Türk müziğinin farklı dönemlerine ait şarkıları ve 1970'lerden günümüze uzanan eserleri seslendirdi.
Konsere müzikseverler ilgi gösterdi.
Kaynak: AA
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