Demir parmaklıklardan kurtulan Galata Kulesi'nin alemine paratoner takıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Demir parmaklıklardan kurtulan Galata Kulesi'nin alemine paratoner takıldı

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nin dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Tarihi kulenin çevresinden iskeleler kaldırıldı ve demir parmaklıklardan kurtulan kulenin alemine paratoner takıldı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasına sayılı günler kaldı.

22.04.2024 20:28
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Demir parmaklıklardan kurtulan Galata Kulesi'nin alemine paratoner takıldı

Galata Kulesi'nin son hali böyle görüntülendi

İSTANBUL - Dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışması tamamlanan Galata Kulesi'nin çevresinden iskeleler kaldırıldı. Demir parmaklıklardan kurtulan tarihi kulenin külahında çalışmalar devam ederken, alemine yıldırımdan korunması için paratoner takıldığı görüldü. İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi.

Galata Kulesi, 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde 8. katı ziyarete kapatılmıştı. Süreç içerisinde tarihi kulenin 63 metre yükseklikteki 270 kiloluk bakır alemi restore edilerek nefes kesen bir operasyonla 4 parça halinde takılmıştı. Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmalar gerçekleştirilmişti. 23 Şubat'ta, tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında ziyarete kapatılarak çalışmalara başlanmıştı. 674 yıllık tarihi kulenin çevresinin iskeleyle örülerek etrafı yeşil bir inşaat filesiyle sarılmıştı.

Galata Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru

İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nde dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışması tamamlandı. Tarihi kuleden yeşil inşaat filesi ve iskeleler kaldırıldı. Demir parmaklıklardan kurtulan tarihi kulenin dış cephesindeki onarım ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni hali ortaya çıktı. 8. katta devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle iskele kaldırılmazken, işçilerin malzemeleri vinç yardımıyla 8. kata taşıdığı görüldü. Tarihi kulenin külahındaki çalışmalarda da sona yaklaşıldı. Öte yandan, yıldırım çarpmasına karşılık Galata Kulesi'nin alemine takılan paratoner havadan görüntülendi. Ziyaretçiler tarihi kule tekrar eski görünümüne kavuşmasını beklerken, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasına sayılı günler kaldı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Demir parmaklıklardan kurtulan Galata Kulesi'nin alemine paratoner takıldı - Son Dakika

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