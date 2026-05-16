Demirci\'de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı, tiyatro gösterisi sahnelendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri, Demirci'de kültür ve sanat programlarıyla başladı. Gençlik ve Spor Demirci İlçe Müdürlüğü ile Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen program kapsamında ilk olarak resim sergisinin açılışı yapıldı. Demirci Halk Eğitimi Merkezi ile Gençlik Merkezi bünyesinde açılan resim kurslarına katılan kursiyerlerin eserlerinden oluşan serginin açılışına Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Taştekin katıldı. Protokol üyeleri sergide yer alan eserleri inceleyerek bilgi aldı. Programda konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, gençlerin kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, tüm gençlerin Gençlik Haftası'nı kutladı. Etkinlikler kapsamında daha sonra Halk Eğitimi Merkezi ile Gençlik Merkezi iş birliğinde hazırlanan tiyatro ve drama kursu öğrencileri tarafından "Ocak" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Vatandaşların ilgi gösterdiği oyun sonunda genç oyunculara protokol üyeleri tarafından hediye takdim edildi.

Gençlik Haftası etkinliklerinin hafta boyunca çeşitli spor ve kültür programlarıyla devam edeceği bildirildi. - MANİSA