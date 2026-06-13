Demirözü Barajı\'nda Jetbot Heyecanı

Bayburt'ta Demirözü Barajı'nı ziyaret eden misafirler, 1700 rakımda jetbot turuyla hem güzel manzaranın keyfini çıkarıyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor.

Halkın büyük çoğunluğunun tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı yörede DSİ tarafından Lori Çayı üzerine yapılan ve zamanla bölgenin önemli turizm mekanları arasına giren Demirözü Barajı, doğası, kamp alanları ve tesisleriyle yeni sezonda tatilcileri ağırlamaya başladı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki baraja gelen ziyaretçiler, tekne turlarına katılıyor, kamp alanları ve sosyal tesislerde keyifli vakit geçiriyor.

Temiz hava ve sessiz bir ortamda baraj manzarası eşliğinde vakit geçirmek isteyenlerin yanı sıra bu yıl bölgedeki aktiviteleri artırmak amacıyla eklenen jetbot turu sayesinde ziyaretçi sayısında da artış yaşandı.

Barajın sakin sularında yüksek hızla yapılan turlar, ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşatıyor.

"Ziyaretçilere ayrı bir heyecan, adrenalin kattı"

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AA muhabirine, sezonun açılmasıyla birlikte ciddi bir yerli ve yabancı turist akını olmaya başladığını söyledi.

Son zamanlarda yerli turistlerin yanı sıra Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinden bisikletli grupları da ilçede ağırladıklarını belirten Gürer, hafta sonu bazı günlerde ilçe nüfusunun 2-3 katına çıktığını aktardı.

Gürer, barajdaki aktivitelere yenilikler eklendiğine dikkati çekerek, "Tekne turlarımız vardı, konaklamamız, tesislerimiz buna bir de jetbot eklendi. O da ziyaretçilere ayrı bir heyecan, adrenalin kattı. Dolayısıyla sezona çok hareketli başlamış olduk." dedi.

Jetbot kaptanı Bekir Kurtoğlu da aracın sığ sularda kullanılmak üzere özel tasarlandığını ifade ederek, "Amacımız Türkiye'de, özellikle bizim bölgemizdeki nehir, gölet ve derelerde turizmi geliştirebilmek, gençlere sosyal ve spor aktivite alanları oluşturabilmek." diye konuştu.

Bu kapsamda ilk olarak Demirözü Barajı'nda aktivitelere başladıklarını anlatan Kurtoğlu, yakın zamanda Çoruh Nehri'nde de turlar düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Barajda jetbot turuna katılan ziyaretçilerden Kadriye Şen ise Bayburt'un havası ve doğasının muhteşem olduğunu söyledi.

Trabzon'da yaşadığını dile getiren Şen, "Trabzon'dan geldim, orada deniz olduğu halde böyle bir deneyimi ilk defa burada yaşadım, çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim, bizim için de çok güzel bir deneyim oldu. Trabzon'daki herkes mutlaka buraya gelmeli." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'den gelen ziyaretçilerden Gökdeniz Dündar da jetbota binerek heyecan dolu anlar yaşadığını anlattı.