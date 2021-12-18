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Denizden topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Denizden topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

18.12.2021 11:11

İzmir'de "driftwood" adı verilen sahile vurmuş odun parçalarının işlenmesi sanatıyla uğraşan Seda Dizlek, fırtına sonrası topladığı ağaç parçalarına hayalleriyle şekil veriyor.

İzmir'de "driftwood" adı verilen sahile vurmuş odun parçalarının işlenmesi sanatıyla uğraşan Seda Dizlek, fırtına sonrası topladığı ağaç parçalarına hayalleriyle şekil veriyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu 49 yaşındaki Seza Dizlek, bulduğu ağaç parçalarına şekil verip, çevresindekilere hediye ederek başladığı uğraşını, eserlerinin beğeni kazanması sonrası evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek sanat faaliyeti haline getirdi.

Göztepeli eski futbolcu eşi Gürhan Dizlek ile özellikle lodos fırtınası sonrası sahil yürüyüşleri yapan ve karaya vuran ağaç parçalarını toplayan Dizlek, bu parçaları minyatür evlere, sokak betimlemelerine ve çeşitli figürlerin bulunduğu duvar süslemelerine dönüştürüyor.

Dizlek'in sosyal medyadan paylaştığı eserleri, yoğun ilgi görüyor.

Dizlek, AA muhabirine, hobi amaçlı başladığı geri dönüşüm sanatında üretim faaliyetinin, sahilde yürüyüş yapmakla başladığını söyledi.

Eşiyle yerleşimin bulunmadığı sahilleri tarayarak ağaç parçaları topladıklarını anlatan Dizlek, şöyle konuştu:

"Ağaç dalları kopuyor, nehirlere ulaşıyor. Nehirlerde kabuklarından sıyrılıyor. Sonra denize ulaşıyor. Denizde tuzlu suyla uzunca biz zaman vakit geçiriyor. Pisliğinden sıyrılıyor, çürüyor. Son şeklini alıyor ve lodosla kıyıya vuruyor. Şekil vermesi çok kolay, dokusu ve kokusu çok güzel olan bir malzeme.

Eşimle beraber topluyoruz, kurutuyoruz. Atölyede ayrıştırıp temizliyorum, fırçalıyorum, bazılarını zımparalıyorum. Sonra bir araya gelmesi için bazılarını yontmam bazılarını kesmem gerekiyor."

Üretim sürecinde vida, çivi, testere, matkap, ip ve silikon kullandığını, doğada bulduğu paslı çivilerin de tasarımlarında özel bir yerinin bulunduğunu anlatan Dizlek, minyatür evlerin bacalarını çivilerle, ağaçları ise kozalaklarla yaptığını aktardı.

Hayallerini dal parçalarıyla hikayeleştirdiğini dile getiren Dizlek, "Hayallerimi boyalarla tuval üzerine değil, doğanın bize sunduğu hazinelerle resmediyorum. Hayallerimi en iyi şekilde ifade edebildiğim sanat dalı bu. Bunları yaparken içinde yaşıyorum." diye konuştu.

Driftwood sanatı ile tanıştıktan sonra kendisinde dönüşüm konusunda bir farkındalık oluştuğunu belirten Dizlek, sokakta yürürken çevresine dönüştüreceği malzeme bulma güdüsüyle baktığını anlattı.

Sahile vuran ağaç parçalarına sevinirken plastik atıklarına ise üzüldüğünü ifade eden Dizlek, bu atıkları da toplayarak geri dönüşüme verdiklerini dile getirdi.

Eserlerine olan ilginin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Dizlek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğa bize çok fazla malzeme sunuyor ama biz maalesef kıymetini bilmiyoruz. Türkiye'de bu sanat yeni yeni duyulmaya başladı. Büyük parçalardan heykel yapanlar var. Ben daha küçük parçaları tercih ediyorum. Özellikle Rusya'da bu işle ilgilenen çok insan var."

Denizden topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
Denizden topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
Denizden topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
Denizden topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
Denizden topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

Dokuz Eylül Üniversitesi, geri dönüşüm, Fırtına, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Denizden topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika


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