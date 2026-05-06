Denizli Azman Güvercinleri Yarıştı

Denizli Azman Güvercinleri, 13. Irk Güzelliği Yarışması'nda ödüllerini aldı ve kültürel miras vurgulandı.

Denizli'nin endemik değerlerinden biri olan Denizli Azman Güvercinleri, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Irk Güzelliği Yarışmasında görücüye çıktı. Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonda, farklı kategorilerde dereceye giren yetiştiriciler ödüllerini aldı.

Denizli'nin yüzyıllardır özenle yetiştirilen endemik değerlerinden biri olan Denizli Azman Güvercinleri, 13. Irk Güzelliği Yarışması kapsamında jüri karşısına çıktı. Denizli'ye özgü dört endemik güvercin ırkından biri olan Denizli Azmanı, estetik görünümü, güçlü duruşu ve uçuş karakteristiğiyle bir kez daha ilgi odağı oldu. Düzenlenen yarışmaya katılan kuşlar; Beyaz, Kesme Kuyruk ve Ciba kategorilerinde, genç ve kart (yetişkin) dişi-erkek gruplarında değerlendirildi. Alanında uzman isimlerden oluşan hakem heyeti, güvercinleri aerodinamik yapı, renk düzeni ve ırk standartlarına uygunluk açısından titizlikle inceledi.

Hakem Heyeti Üyesi Dr. Hayri Ün, yarışmanın yalnızca bir organizasyon değil aynı zamanda kültürel mirası koruma projesi olduğunu belirterek, Denizli Azman Güvercinleri'nin geçmişten emanet kalan önemli bir genetik değer olduğunu söyledi. Ün, yetiştiricilerin her geçen yıl daha bilinçli hale geldiğini ve ırk özelliklerinin başarıyla korunduğunu ifade etti.

Yarışma sonuçlarına göre Beyaz Kategorisi Kart Erkeklerde Ayberk Türemen birinci, Kemal Göçoğlu ikinci, Mehmet Alabaş üçüncü olurken; Kart Dişilerde Seven Şahal birinci ve üçüncü, Abdullah Temiz ikinci sırada yer aldı. Genç Beyaz Erkeklerde Abdullah Temiz birincilik ve üçüncülük elde ederken, Seven Şahal ikinci oldu. Kesme Kuyruk Kategorisi Kart Erkeklerde Mehmet Ergen birinci, Seven Şahal ikinci, Ayberk Türemen üçüncü olurken; Kart Dişilerde Kemal Göçoğlu birinci, Ayberk Türemen ikinci, Burak Gemici üçüncü sırada yer aldı. Genç Erkeklerde Abdullah Temiz üçüncü olurken, Genç Dişilerde Seven Şahal birincilik elde etti. Ciba Kategorisi Kart Erkeklerde Oktay Bıtiktaş birinci ve üçüncü, Mehmet Koçer ikinci, Abdullah Temiz dördüncü olurken; Kart Dişilerde Burak Gemici birinci ve ikinci sırayı aldı. Genç Erkeklerde İsmail Tınaztepe üçüncü, Genç Dişilerde ise Abdullah Temiz üçüncü oldu. Hakem Teşvik Ödüllerinde ise Gök Kuyruk Kart Erkek kategorisinde Mehmet Ergen, Ciba Genç Erkek kategorisinde İsmail Tınaztepe ödüle layık görüldü.

Yoğun katılımla gerçekleşen yarışma, Denizli'nin önemli genetik miraslarından biri olan Azman güvercinlerinin gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir organizasyon olarak değerlendirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

