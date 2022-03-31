Denizli'de 27 ilkokul öğrencisi, hikaye kitabı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de 27 ilkokul öğrencisi, hikaye kitabı yayımladı

31.03.2022 09:29
Denizli'de 27 ilkokul öğrencisi, hikaye kitabı yayımladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir ilkokulda 3. sınıf öğrencileri, yazdıkları öyküleri kitapta toplayarak yazarlığa ilk adımı attı ve imza gününde diğer öğrencilerle buluştu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir ilkokulda 3. sınıf öğrencileri, yazdıkları öyküleri kitapta toplayarak yazarlığa ilk adımı attı ve imza gününde diğer öğrencilerle buluştu.

Pelitlibağ Mahallesi'ndeki Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulu sınıf öğretmeni Sedat Arıkan'ın öğrencilere yazdırdığı küçük hikayeleri kitaplaştırma çalışması sonucu 27 öğrencinin 27 hikayesini içeren yayının basımı tamamladı.

Kitabın basıldığını gören minik yazarlar, küçük yaşta yazar olma duygusunu tatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Öğrenciler yazdıkları kitapların imza törenini Güzelköy Mehmet Tunç ilkokulu ile ortaokulunda gerçekleştirdi. Öğrenciler burada yazdıkları kitapları imzalayarak diğer öğrencilere hediye etti.

Sınıf öğretmeni Sedat Arıkan AA muhabirine, öğrencilerine okumanın önemli olduğunu aşılmak için böyle bir etkinlik düzenlediğini söyledi.

Kitap okumanın daha fazla teşvik edilmesini sağlamak için öğrencileriyle birlikte kitap yazmaya başladıklarını anlatan Arıkan, "Öğrencilerime küçük yaşta kitap okuma sevgisini kazandırmak için geçen yıl uzaktan eğitimle öğrencilerimi bir yazarla buluşturdum. Daha sonra onların kitap okumalarını teşvik ettim. Hikaye yazmaları için yüreklendirdim. 2. sınıf olmalarına rağmen güzel hikayeler yazmaya başladılar. Kendilerini geliştirdiler. Onların bu eserlerini bizde kitap şekline getirerek taçlandırmak istedik." dedi.

Kitabın yazarlarından Burak Güneş, öğretmeni sayesinde yazarlığa adım attığını anlatarak, "İlk zamanlarda bana hikaye yazması zor gelmişti sonra en büyük hobim oldu. Kitaplar basıldığında hepimiz çok heyecanlıydık." dedi.

Büşra Kaya da mutluluğunu dile getirirken Melis Murat ise kitap yazmanın okumaktan daha güzel olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Denizli'de bir çocuk torpil patlaması sonucu yaralandı Denizli'de bir çocuk torpil patlaması sonucu yaralandı Denizli'de bir kişi konakladığı termal pansiyonda ölü bulundu Denizli'de bir kişi konakladığı termal pansiyonda ölü bulundu

Cumhuriyet, Pamukkale, Denizli, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de 27 ilkokul öğrencisi, hikaye kitabı yayımladı - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Kayseri'nin Talas ilçesinde Ramazan davulu çalınmayacak
09:28 İklim Elçisi seçilen Beren Saat: Kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş
09:13 Ukrayna'da bir sokak sanatçısı "Bayraktar" şarkısını söyledi! Ukrayna halkı eşlik etti
09:12 The Guardian: Erdoğan, Zelenski ile Putin'i buluşturursa, dönüşü muhteşem olur
09:03 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derin, her şeyi Volkan'a itiraf etti
08:57 Fenerbahçe'nin yeni Güney Korelisi Jin-ho Jo, antrenman şovuyla İsmail Kartal'ın gönlünü çeldi
08:56 Komşusunu ve karısını öldürdükten sonra intihar etmişti! Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
08:53 Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı
08:38 Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı
22:50 Hollanda'da çifte cinayet: Haber sitesi sahibi bir Türk ve kardeşi katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 09:38:55. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de 27 ilkokul öğrencisi, hikaye kitabı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement