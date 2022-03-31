Denizli'de 27 ilkokul öğrencisi, hikaye kitabı yayımladı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir ilkokulda 3. sınıf öğrencileri, yazdıkları öyküleri kitapta toplayarak yazarlığa ilk adımı attı ve imza gününde diğer öğrencilerle buluştu.

Pelitlibağ Mahallesi'ndeki Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulu sınıf öğretmeni Sedat Arıkan'ın öğrencilere yazdırdığı küçük hikayeleri kitaplaştırma çalışması sonucu 27 öğrencinin 27 hikayesini içeren yayının basımı tamamladı.

Kitabın basıldığını gören minik yazarlar, küçük yaşta yazar olma duygusunu tatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Öğrenciler yazdıkları kitapların imza törenini Güzelköy Mehmet Tunç ilkokulu ile ortaokulunda gerçekleştirdi. Öğrenciler burada yazdıkları kitapları imzalayarak diğer öğrencilere hediye etti.

Sınıf öğretmeni Sedat Arıkan AA muhabirine, öğrencilerine okumanın önemli olduğunu aşılmak için böyle bir etkinlik düzenlediğini söyledi.

Kitap okumanın daha fazla teşvik edilmesini sağlamak için öğrencileriyle birlikte kitap yazmaya başladıklarını anlatan Arıkan, "Öğrencilerime küçük yaşta kitap okuma sevgisini kazandırmak için geçen yıl uzaktan eğitimle öğrencilerimi bir yazarla buluşturdum. Daha sonra onların kitap okumalarını teşvik ettim. Hikaye yazmaları için yüreklendirdim. 2. sınıf olmalarına rağmen güzel hikayeler yazmaya başladılar. Kendilerini geliştirdiler. Onların bu eserlerini bizde kitap şekline getirerek taçlandırmak istedik." dedi.

Kitabın yazarlarından Burak Güneş, öğretmeni sayesinde yazarlığa adım attığını anlatarak, "İlk zamanlarda bana hikaye yazması zor gelmişti sonra en büyük hobim oldu. Kitaplar basıldığında hepimiz çok heyecanlıydık." dedi.

Büşra Kaya da mutluluğunu dile getirirken Melis Murat ise kitap yazmanın okumaktan daha güzel olduğunu söyledi.