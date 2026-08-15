Denizli'de 853 Yıllık Koyun Geçirme Festivali - Son Dakika
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Denizli'de 853 Yıllık Koyun Geçirme Festivali

Denizli\'de 853 Yıllık Koyun Geçirme Festivali
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Denizli'nin Çal ilçesinde, 853 yıllık Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı renkli görüntülerle başladı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesinde 853 yıldır yaşatılan Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramını öncesi kınalı koçların çoban köpekleriyle birlikte gerçekleştirdiği yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Denizli'nin en önemli kültürel miraslarından biri olan 853 yıllık Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı için geri sayım başladı. 8 asırdır her yıl Ağustos ayında Çal'ın Aşağıseyit Mahallesi'nde yaşatılan geleneksel etkinlikte, çobanlar lider koyun "el koyun" ile Büyük Menderes Nehrini en hızlı geçerek kadim bir Yörük kültürü yaşatacak.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda etkinlik öncesi Denizli'nin merkezi noktası olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarında kortej yürüyüşüne katılan rengarenk koyunlar ve çoban köpekleri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

853 yıllık geleneğin bu yılki etkinlikleri, 2025 yılında yaşanan şap hastalığı nedeniyle verilen bir yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de 853 Yıllık Koyun Geçirme Festivali - Son Dakika

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