Denizli'de arkeolojik kazı toplantısında 10 antik kent ve fosil alanı ele alındı - Son Dakika
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Denizli'de arkeolojik kazı toplantısında 10 antik kent ve fosil alanı ele alındı

Denizli\'de arkeolojik kazı toplantısında 10 antik kent ve fosil alanı ele alındı
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Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapılan toplantıda, kentteki 10 antik kent ile Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki kazı çalışmalarının son durumu ve talepler değerlendirildi. Kazı başkanları, kamulaştırma ve ödenek desteği gibi ihtiyaçları Vali'ye iletti; Köşger ise projelerin hızla tamamlanması talimatını verdi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent genelindeki müze sorumluluk alanlarında yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları, mevcut ihtiyaçlar ve gelecek projeler değerlendirildi.

Denizli Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarında gelinen son durum, heyetlerin talepleri ve kültür turizminin canlandırılmasına yönelik adımlar ele alındı. Kentteki 10 antik kentte sürdürülen çalışmalar ile Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi hakkında kazı başkanları tarafından sunum yapıldı. Toplantıda kamulaştırma, proje, personel, ödenek ve restorasyon öncesi koruma talepleri Vali Köşger'e iletildi. Toplantıya; Vali Yardımcısı Ali Partal, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Nail Uyar, Müze Müdürü Hulusi Ünsal ve kazı heyeti başkanları katıldı.

Kültür turizmine ve yerel ekonomiye katkı

Kazı çalışmalarının bilimsel değerinin yanı sıra Denizli'nin tarihi ve turistik potansiyelini artırmadaki rolü vurgulandı. Saklı kalmış kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılarak kentin cazibe merkezine dönüştürülmesi ve turizm gelirlerinin artırılması hedeflenen toplantıda, yürütülen projelerin yerel ekonomiye sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Kazı başkanlarından detaylı sunum

Toplantıda; Laodikeia Kazısı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Hierapolis Kazısı Başkanı Ord. Prof. Dr. Grazia Semeraro, Tripolis Kazısı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman, Beycesultan Kazısı Başkanı Prof. Dr. Eşref Abay, Tabae Kazısı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, Ekşi Höyük Kazısı Başkanı Prof. Dr. Fulya Dedeoğlu Konakçı, Aşağıseyit Höyüğü Kazısı Başkanı Prof. Dr. Erim Konakçı, Kolossai Kazısı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Yener, Attouda Kazısı Başkanı Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, Acıpayam Kazanes Yassıhöyük Kazısı Bilimsel Danışmanı Çağrı Murat Tarhan ile Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi Kazısı Başkanı Ahmet İhsan Aytek yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Saha talepleri ve ödenek beklentileri

Sunumlarda öne çıkan talepler arasında; Tripolis Antik Kenti'nde tarihi köprüye bağlanan caddenin ortaya çıkarılması için şahıs arazisinin kamulaştırılması ve Selçuklu Uç Beyi türbesinin kurtarılması yer aldı. Ekşi Höyük'te Neolitik Dönem'e ait yapılar için Bakanlıkça onaylanan "Tarih Öncesi Yaşayan Köy Projesi"ne ödenek desteği, Aşağıseyit Höyüğü'nde ise karşılama alanı ile yürüyüş yolu projelerine katkı istendi. Ayrıca Kolossai'de 832 yılında yapılan cami yapısını kurtarma projesi, Attouda ve Hisar Köyü bölgesindeki tescilli yapılar ile tarihi oyma şehirlerin korunması, Mecnun Dede Türbesi'nin kamulaştırılarak Türk-İslam tarihi müzeciliği örneklerinin sunulması ve Kayaca Kazısı için kazıevi yapılması talepleri paylaşıldı.

Vali Köşger'den müze ve proje talimatı

Kazılardan çıkarılan yaklaşık 80 bin eserin sergileneceği Arkeoloji Müzesi'nin kent için önemine değinen Vali Yavuz Selim Köşger, projelerin ve kamulaştırma işlemlerinin hızlıca tamamlanması yönünde talimat verdi. Denizli'nin her bölgesinin kendine özgü karakteristik özellikler taşıdığını belirten Vali Köşger, üstte tescilli yapıların, altta ise tarihi oyma şehirlerin bulunduğu alanların korunarak önemli birer turizm destinasyonuna dönüştürülmesini istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de arkeolojik kazı toplantısında 10 antik kent ve fosil alanı ele alındı - Son Dakika

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