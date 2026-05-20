Denizli'de 'Denizli Şarkını Söyle' Yarışması Finali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de 'Denizli Şarkını Söyle' Yarışması Finali

Denizli\'de \'Denizli Şarkını Söyle\' Yarışması Finali
20.05.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli genelindeki liseleri buluşturan Türk müziği yarışması büyük finalle tamamlandı.

Denizli Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi tarafından organize edilen ve Denizli genelindeki liseleri buluşturan "Denizli Şarkını Söyle" Liseler Arası Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Ses Yarışması, büyük final programıyla tamamlandı. Genç yeteneklerin sahne aldığı yarışma, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Denizli genelindeki liseleri bir araya getiren "Denizli Şarkını Söyle" Liseler Arası Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Ses Yarışması, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilen final programıyla sona erdi. Yoğun katılımla düzenlenen organizasyona şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda müziksever katıldı. Salonu dolduran izleyiciler, gençlerin performanslarıyla adeta müzik dolu bir gece yaşadı. Müzik dünyasına yeni yetenekler kazandırmayı ve gençlere Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği kültürünü sevdirmeyi amaçlayan yarışmada, finale kalmayı başaran 16 lise öğrencisi sahne aldı. Her biri seslendirdiği eserlerle jüri ve izleyicilerden tam not alan öğrenciler, performanslarıyla dikkat çekti. Final programı, Yarışma Proje Koordinatörü Gülizar Şama Akcan koordinasyonunda kusursuz bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Kıran kırana geçen yarışmanın sonunda, Servergazi Anadolu Lisesi öğrencisi Alperen Şen, jüri üyelerinden en yüksek puanı alarak yarışmanın birincisi oldu. Başarılı performansıyla geceye damga vuran Alperen Şen, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Final gecesinin sonunda yarışmaya katkı sağlayan sponsorlara plaket takdim edildi. Ödül töreni ve teşekkür konuşmalarının ardından program sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Kültür, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de 'Denizli Şarkını Söyle' Yarışması Finali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:31:42. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de 'Denizli Şarkını Söyle' Yarışması Finali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.