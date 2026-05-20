Denizli\'de \'Denizli Şarkını Söyle\' Yarışması Finali

Denizli Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi tarafından organize edilen ve Denizli genelindeki liseleri buluşturan "Denizli Şarkını Söyle" Liseler Arası Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Ses Yarışması, büyük final programıyla tamamlandı. Genç yeteneklerin sahne aldığı yarışma, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Denizli genelindeki liseleri bir araya getiren "Denizli Şarkını Söyle" Liseler Arası Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Ses Yarışması, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilen final programıyla sona erdi. Yoğun katılımla düzenlenen organizasyona şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda müziksever katıldı. Salonu dolduran izleyiciler, gençlerin performanslarıyla adeta müzik dolu bir gece yaşadı. Müzik dünyasına yeni yetenekler kazandırmayı ve gençlere Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği kültürünü sevdirmeyi amaçlayan yarışmada, finale kalmayı başaran 16 lise öğrencisi sahne aldı. Her biri seslendirdiği eserlerle jüri ve izleyicilerden tam not alan öğrenciler, performanslarıyla dikkat çekti. Final programı, Yarışma Proje Koordinatörü Gülizar Şama Akcan koordinasyonunda kusursuz bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Kıran kırana geçen yarışmanın sonunda, Servergazi Anadolu Lisesi öğrencisi Alperen Şen, jüri üyelerinden en yüksek puanı alarak yarışmanın birincisi oldu. Başarılı performansıyla geceye damga vuran Alperen Şen, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Final gecesinin sonunda yarışmaya katkı sağlayan sponsorlara plaket takdim edildi. Ödül töreni ve teşekkür konuşmalarının ardından program sona erdi. - DENİZLİ