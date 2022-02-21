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Denizli'de koruma altına alınan siyam ikizi kaplumbağalar organ yetmezliğinden öldü - Son Dakika

Denizli'de koruma altına alınan siyam ikizi kaplumbağalar organ yetmezliğinden öldü

21.02.2022 13:38
Denizli'de koruma altına alınan siyam ikizi kaplumbağalar organ yetmezliğinden öldü

Pamukkale ören yeri içinde bulunan ve üniversite laboratuvarında koruma altına alındıktan sonra "Pamuk" ve "Kale" isimleri verilen yapışık ikiz kaplumbağalar öldü.

Pamukkale ören yeri içinde bulunan ve üniversite laboratuvarında koruma altına alındıktan sonra "Pamuk" ve "Kale" isimleri verilen yapışık ikiz kaplumbağalar öldü.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, AA muhabirine, 10 Kasım'da bir turist tarafından bulunduktan sonra Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuvarında koruma altına alınan kaplumbağaları yaşatmak için Prof. Dr. Serdar Düşen ve doktora öğrencisi Ayfer Şirin ile çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kış uykusuna hazırladıkları siyam ikizi kaplumbağalara büyük özenle baktıklarını anlatan Başkale, "Kilo almaya başlamışlardı ve hareketlerinde gözle görülür hızlanma vardı. Ancak vücutları yapışık olduğu için organları gelişimlerini tamamlayamadı. Siyam ikizi kaplumbağaları organ yetmezliği nedeniyle kaybettik." dedi.

Başkale, kaplumbağalarda yapışık ikiz görülme sıklığının 100 binde bir olarak tespit edildiğini, ender görülen bu vakayla ilgili bilimsel çalışmanın ise devam ettiğini bildirdi.

10 Kasım'da Pamukkale travertenlerine yakın bir konumda bir turistin gördüğü yapışık ikiz kaplumbağaların "mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası" olarak da bilinen "Testudo greaca" türünde olduğu ve 2 baş, 2 ayak ve 2'şer kollarının bulunduğu tespit edilmişti.

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Üniversite, Pamukkale, 10 Kasım, Ölü, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de koruma altına alınan siyam ikizi kaplumbağalar organ yetmezliğinden öldü - Son Dakika


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