Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.
Valilikten, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'na kadar gerçekleşen yürüyüş sırasında festivale katılan 12 ülkeden 392 dans topluluğu, gösteri sundu.
Festival kapsamında yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayan ekipler, Acıpayam, Serinhisar, Sarayköy, Buldan, Bozkurt, Çardak, İncilipınar Parkı, Amfi Tiyatro, Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu ve Adalet Parkı'nda gösteri sunacak.
Festivalin gala programı ise 27 Temmuz Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.???????
Son Dakika › Kültür Sanat › Denizli'de Uluslararası Halk Dansları Festivali Başladı - Son Dakika
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