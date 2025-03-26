Depremde Hasar Gören Alaybey Camii Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Depremde Hasar Gören Alaybey Camii Yeniden İbadete Açıldı

Gaziantep'teki tarihi Alaybey Camii, deprem sonrası yapılan restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı. Açılış töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi ve vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camide ilk namazı kıldı.

26.03.2025 15:55
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Depremde hasar alan tarihi Alaybey Camii ibadete açıldı

GAZİANTEP - Depremde hasar alan Gaziantep'teki tarihi Alaybey Camii, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ibadete açıldı.

Gaziantep'in tarihi miraslarından biri olan ve 16. yüzyıldan günümüze kadar ulaşan Alaybey Camii, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar almasının ardından tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla yeniden ibadete açıldı. Açılış töreni, cami avlusunda yoğun katılımla gerçekleşti. Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, vakıf personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihi caminin tekrar ibadete açılmasının sevincini yaşadıklarını ifade ederek restorasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ise Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde 40 tarihi eserin zarar gördüğünü belirterek, restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Tunç, "Bugün iki büyük sevinci bir arada yaşıyoruz. Hem Kadir Gecesi'ne ulaşmanın huzurunu hem de Alaybey Camii'nin yeniden cemaatiyle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Restorasyonu tamamlanan eserlerimizi peyderpey açmaya devam ediyoruz. 2025 yılının sonuna kadar bütün eserlerimizin restorasyonunu büyük oranda tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek cami resmen ibadete açıldı. İlk namaz, açılışa katılan vatandaşlarla birlikte camide kılındı. Gaziantepliler, bu anlamlı günde yeniden cemaatle buluşan Alaybey Camii'nde dualar ederek Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini yaşadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Depremde Hasar Gören Alaybey Camii Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika

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