Depremde Hasar Gören Camiler Restorasyona Alındı

18.04.2026 11:37
Malatya Darende'de tarihi camilerin restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başladı, yıl sonu tamamlanacak.

Malatya'nın Darende ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören tarihi camilerin ihyası için restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede, 18. ve 19. yüzyıllarda inşa edilen ve kültürel miras niteliği taşıyan Osmanlı dönemi camilerinin aslına uygun şekilde restore edilmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede, ilçenin tarihi mahallelerinden Hacılar'da bulunan Sırakoz Camisi, Hacıderviş Camisi ve Heyiketeği Hacı Mehmet Camisi'nde iskeleler kurularak onarım süreci başlatıldı.

Restorasyon çalışmalarında, yapıların tarihi dokusunun korunması amacıyla geleneksel mimari tekniklerle modern mühendislik çözümleri birlikte uygulanıyor.

Taş ve kerpiç malzemelerin aslına uygun biçimde kullanıldığı yapılarda, depreme dayanıklılığı artırmak için çelik ve beton destekli güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Depremde minaresi tamamen yıkılan Hacı Mehmet Camisi'nin minarenin özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden taş işçiliğiyle inşa edileceği belirtildi.

Yüklenici firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, titizlikle sürdürülen çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Restorasyonun ardından camilerin yeniden ibadete açılarak vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

Yürütülen çalışmalarla Osmanlı dönemi eserlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

