Depremde sanat merkezi yıkılan ressam 49 yıldır resim yapmayı sürdürüyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki ressam Süleyman Azıtepe, insan, doğa ve manzara üzerine yaptığı resimlerini 49 yıldır sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Vatani görevini yaptıktan sonra Gölcük'e yerleşerek ressamlığa başlayan Sivaslı Azıtepe, 1973'te yağlı boya resimleri yapmaya başladı.

Merkez Mahallesi'nde 8 yıl sonra sanat merkezi açan Azıtepe, öğrencilere hocalar eşliğinde resim, tiyatro, saz ve gitar eğitimi verdi. Öğrencileriyle hazırladığı resimlerle sergiler açan, çeşitli tiyatro oyunları sergileyen Azıtepe, uyuşturucuyu konu alan "Kanımdaki Şeytan" oyununu da yazıp yönetti.

Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde sanat merkezi yıkılan Azıtepe, resim tutkusundan hiç vazgeçmedi. Kendisine yeniden resim atölyesi kuran Azıtepe, depremin meydana getirdiği hasarı ve insanların acılarını tuvale aktardı.

Ressam Azıtepe, AA muhabirine, insan, portre, manzara ve doğayla ilgili resimler yaptığını belirterek, "Asıl önemli olan, yaşadığımız bu kente bir şeyler katmaktır. Bu işi severek yapıyorum. Amacım, para kazanmak değil, yaşadığım bu coğrafyaya bir şeyler vermektir." dedi.

Birçok insan yetiştirdiğini anlatan Azıtepe, "Hatta 1985 yılının Gölcük, Değirmendere manzaralarını resimlere aktardım. Bugüne kadar sayısını bilmediğim çok sayıda yaptığım resimlerim var. Hatta sipariş üzerine yaptığım çok resim var." diye konuştu.