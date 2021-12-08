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Devlet Tiyatroları "Bizim Yunus" adlı oyunu Muğla'da sahneledi - Son Dakika

Devlet Tiyatroları "Bizim Yunus" adlı oyunu Muğla'da sahneledi

08.12.2021 15:45
Devlet Tiyatroları "Bizim Yunus" adlı oyunu Muğla'da sahneledi

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında "Bizim Yunus" adlı oyunu, Muğla'da sanatseverlerle buluşturdu.

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında "Bizim Yunus" adlı oyunu, Muğla'da sanatseverlerle buluşturdu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ilk olarak Yunus Emre Sözleri ve Kıyafetleri sergisi açıldı. Vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda ise Sönmez Atasoy'un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un yönettiği "Bizim Yunus" adlı oyun sahnelendi.

Dekoru Hakan Dündar, kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık tasarımı Mustafa Bal ve müzikleri Nedim Yıldız'a ait oyunda, "yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta" teması işlendi

Yunus Emre'yi Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy canlandırdı.

Programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında Muğla'da 3 gün sürecek program hazırladıklarını bu kapsamda panel, tiyatro sergi ve müzik dinletisi gerçekleştirileceğini ifade etti.

Devlet Tiyatroları, Yunus Emre, oyunlar, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatroları 'Bizim Yunus' adlı oyunu Muğla'da sahneledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet Tiyatroları "Bizim Yunus" adlı oyunu Muğla'da sahneledi - Son Dakika
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