DT'den yapılan açıklamaya göre, her yıl Türk tiyatrosunun önemli isimlerini ve eserlerini konuk eden festivalde "Seneye Bugün" ve "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı oyunlar sahnelenecek.

Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Frankfurt, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Devlet Tiyatroları, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne iki oyunla katılacak - Son Dakika

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