Didim'de Lavanta Festivali, Suzan Kardeş konseriyle başladı - Son Dakika
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Didim'de Lavanta Festivali, Suzan Kardeş konseriyle başladı

Didim\'de Lavanta Festivali, Suzan Kardeş konseriyle başladı
04.07.2026 12:01  Güncelleme: 12:04
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Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta & Aromaterapi Festivali'nin ilk gününde Suzan Kardeş sahne aldı. Konserine İzmir Marşı ile başlayan sanatçı, sevilen şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Festival, 4-5 Temmuz'da atölye, söyleşi ve konserlerle devam edecek.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta & Aromaterapi Festivali'nin ilk gününde sahne alan Suzan Kardeş, konserine İzmir Marşı ile başlayarak alanı dolduran katılımcılardan büyük alkış aldı. Sevilen şarkılarıyla halka unutulmaz bir yaz akşamı yaşatan Kardeş, müziğin ve lavanta kokularının eşlik ettiği festival coşkusunu Didimlilerle birlikte paylaştı.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta & Aromaterapi Festivali, Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda gerçekleştirilen açılış programıyla kapılarını açtı. Festivale; ilçe protokolünün yanı sıra Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Murat Koçak, Çevreci Belediyeler Birliği Genel Sekreteri İmam Bakır Damar ve Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Ali Kılıç da katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ile Süleyman Bülbül ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da gönderdikleri mesajlarla festivale başarı dileklerini iletti.

Festivalin ilk gününde sahne alan Suzan Kardeş, sevilen şarkılarıyla halka unutulmaz bir yaz akşamı yaşatırken, festival alanını dolduran katılımcılar müziğin ve lavanta kokularının eşlik ettiği coşkuyu birlikte paylaştı.

Festivalin açılışında konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, festivallerin yalnızca kültürel etkinlikler olmadığını, aynı zamanda kentlerin kültürünü, doğasını, üretimini ve geleceğe dair hayallerini görünür kılan önemli buluşmalar olduğunu söyledi.

Didim'in yalnızca deniziyle değil; kültürü, felsefesi, üretimi ve doğasıyla da anılması gerektiğini vurgulayan Başkan Hatice Gençay, "İnsan yaşadığı kenti tanıdıkça sever. Sevdikçe sahip çıkar, sahip çıktıkça korur ve geleceğe taşır. Bu yüzden festivallerimizi Didim'i en iyi şekilde tanıtmak ve anlatmak için düzenliyoruz." dedi.

Konser alanında kurulan bariyerler, Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın talimatıyla kaldırıldı. Katılımcılar sahneyle daha yakın bir atmosferde buluşurken, festival alanı şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden kalabalığın coşkusuna sahne oldu.

Lavanta & Aromaterapi Festivali, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde de birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek. Aromaterapi ile yoga etkinliği, söyleşiler, atölyeler, Didim Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Ritim Grubu gösterisi, Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler & Süs Bitkileri Fidanlığı açılışı ve yerel sanatçılar konseri festival kapsamında halkla buluşacak.

Festival süresince halkın etkinlik alanlarına rahat ulaşabilmesi amacıyla Didim Belediyesi tarafından ücretsiz servis hizmeti de sağlanacak. Belediye önü kalkışlı servisler, festival programı boyunca belirlenen saatlerde katılımcıları etkinlik alanlarına ulaştıracak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Aydın, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Didim'de Lavanta Festivali, Suzan Kardeş konseriyle başladı - Son Dakika

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