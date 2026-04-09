Didimli Kıbrıs Gazileri 52 yıl sonra yavru vatanda

Muharip Gaziler Derneği Didim temsilciliği üyesi gaziler, Didim Belediyesinin katkılarıyla 52 yıl sonra yavru vatan Kıbrıs'ı ziyarette bulundu.

Muharip Gaziler Derneği Didim Temsilciliği üyesi olan Didim'deki Gaziler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ziyaret etti. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın himayelerinde gerçekleşen ziyarette Didimli Gazilere, Belediye Başkan yardımcısı Kaan Topçuoğulları ile Didim Belediyesi Özel Kalem müdürü Selcan Önal'da eşlik etti.

Didimli gaziler Kıbrıs'taki şehitlikleri gezip bilgi alırken, Kıbrıs çıkarmasının ardından bölgedeki anıtsal ve kültürel yerleri gezip, KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret edip dua etti.

52 yıl sonra gerçekleşen ziyaretle ilgili Didim Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ordusuyla, milletiyle bir bütün olan ulusumuzun onurlu mücadelesinin yaşayan tanıkları Kıbrıs gazilerimiz, 52 yıl sonra bir kez daha o topraklara ayak bastı. Başkanımızın verdiği sözle gerçekleşen bu duygu dolu yolculukta; her adımda geçmişin izleri, her bakışta yarım kalmış hikayeler, her sessizlikte derin bir hüzün vardı Kahramanlarımızı unutmadık, onlara verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay 2024 yerel seçim zamanında Didimli Gazilerin "Kıbrıs'a gitmek istemeleri" yönündeki talebini yerine getirerek, Gazilere verdiği sözü de tutmuş oldu. - AYDIN