Didimli Kıbrıs Gazileri 52 yıl sonra yavru vatanda

09.04.2026 14:19  Güncelleme: 14:20
Muharip Gaziler Derneği Didim temsilciliği üyesi gaziler, Didim Belediyesinin katkılarıyla 52 yıl sonra yavru vatan Kıbrıs'ı ziyarette bulundu.

Muharip Gaziler Derneği Didim Temsilciliği üyesi olan Didim'deki Gaziler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ziyaret etti. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın himayelerinde gerçekleşen ziyarette Didimli Gazilere, Belediye Başkan yardımcısı Kaan Topçuoğulları ile Didim Belediyesi Özel Kalem müdürü Selcan Önal'da eşlik etti.

Didimli gaziler Kıbrıs'taki şehitlikleri gezip bilgi alırken, Kıbrıs çıkarmasının ardından bölgedeki anıtsal ve kültürel yerleri gezip, KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret edip dua etti.

52 yıl sonra gerçekleşen ziyaretle ilgili Didim Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ordusuyla, milletiyle bir bütün olan ulusumuzun onurlu mücadelesinin yaşayan tanıkları Kıbrıs gazilerimiz, 52 yıl sonra bir kez daha o topraklara ayak bastı. Başkanımızın verdiği sözle gerçekleşen bu duygu dolu yolculukta; her adımda geçmişin izleri, her bakışta yarım kalmış hikayeler, her sessizlikte derin bir hüzün vardı Kahramanlarımızı unutmadık, onlara verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay 2024 yerel seçim zamanında Didimli Gazilerin "Kıbrıs'a gitmek istemeleri" yönündeki talebini yerine getirerek, Gazilere verdiği sözü de tutmuş oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma 100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Esra Erol’da şok sözler Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
