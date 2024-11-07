Dilek Hanif Tokat'tan İlhamiyle Tasarımlar Yapacak

Kültür Sanat

Tokat'ta ailesinin geçmişini keşfeden moda tasarımcısı Hanif, el sanatlarını dünyaya taşıyacak

TOKAT - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı davetlisi olarak kente gelen tasarımcı Dilek Hanif, ailesinin Tokat'a olan tarihi bağını öğrenip el sanatlarından ilham aldığını ve bu motifleri İstanbul'daki tasarımlarına yansıtacağını belirtti.

Zamanı aşan doku, desenlerdeki gelenek dokumacılık ve yazmacılık sanatı sunumunu gerçekleştirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın davetlisi olarak kente gelen moda tasarımcısı Dilek Hanif, şehirde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Özellikle Halk Eğitim Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret eden ünlü modacı, Tokat'taki el sanatlarına ve ince işçiliklere hayran kaldı.

Programın açılış konuşmasını yapan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, geleneksel el sanatlarının ticarileşmesi, farklı yorumlanması için yapılabilecek iş birlikleri ile ilgili program öncesinde Dilek Hanif ile Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ettiklerini söyledi.

"Yerel ürünleri hikayelerle görünür hale getirmek istiyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğünde uygulanan "Anadoludakiler" projesi ile ilgili de bilgi veren Dicle, "Anadolu'nun değerlerini bereket, birikim, beceri temaları ile yeniden keşfetmek, yerel ürünleri güçlü içerikler ve hikayelerle görünür hale getirmek ve Anadolu'dan ilham alan tasarımcılar ve üretim yapan üreticileri buluşturmak hedefleniyor. Bizler de bu doğrultuda, bölgenin geleneksel sanatlarının yeniden canlandırılması ve kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması hedefiyle bu programı düzenliyoruz" dedi.

"Hayatta hiçbir şey tesadüf değil"

Konferansta kendi kariyer yolculuğundan bahseden moda tasarımcısı Dilek Hanif, "Yetenek denilen şeyle doğuyorsunuz ve onu zaman içinde geliştiriyorsunuz. Tabii bunun eğitimini alıp belli bir noktaya getirme şansınız olursa daha güzel. Ben kendi tarzımla Dilek Hanif kadınını oluşturmak istedim. Kendi ismimle bir marka çıkardım ve yolculuğum böyle başladı. Buraya gelişimle öğrendim ki çok daha önceki yıllarda Tokat'ta daha annemler İstanbul'a gelmeden önce burada benim büyük halam Tokatlı kadınların kıyafetlerini dikiyormuş. Bugün Olgunlaşma Enstitüsü'nde o dönemden kalan bir kıyafetin replikasını gördüm. İnanılmaz üst düzey bir dikiş ve kalıp tekniği kullanılmış. Kullanılan kalıptaki detayları bugün dünyada ünlü markalarda görüyoruz. Çok şaşırdım hakikaten. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil, bunu bugün burada görmüş oldum. Benim bu işin bu kadar peşinden koşmam, sevmem, bunu yapmak için mücadele vermem boşuna değilmiş. Büyük hayret ve mutluluk yaşadım. Çok teşekkür ederim böylesine önemli bir mirasa ulaşmama vesile olduğunuz için" dedi.

"Tokat el sanatlarından ilham alacağım"

Konferans sonrası İhlas Haber Ajansı'na özel açıklama yapan moda tasarımcısı Dilek Hanif, yıllar önce Tokat'ta yaşamış olan annesinin halasının da bölgedeki kadınlar için kıyafetler tasarlayıp diktiğini öğrendiğini belirterek bu bilgi sayesinde şehre olan bağının daha da kuvvetlendiğini dile getirdi. Modacı, Tokat'taki el sanatları çalışmalarını İstanbul'da kendi tasarımlarında kullanmak için ilham aldığını ve bu fikirle yeni projeler düşündüğünü söyledi. Tokat halkına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür eden Hanif, ilerleyen süreçte Tokat'a yeniden gelmek istediğini belirtti.