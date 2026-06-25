Diyadin\'de Tokluca Kalesi İnceleme Gezisi

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin Tokluca Kalesi'ne düzenlediği inceleme gezisinde, yer altı geçitleri ve tarihi yapılar dikkat çekti.

Diyadin'in tarihi ve doğal güzelliklerini tanımak amacıyla Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından Tokluca Kalesi'ne gezi düzenlendi. Geziye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Nurullah İnanç, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi sağlık personeli Rahim İnanç ve doğa fotoğrafçısı İbrahim Kaya katıldı.

Tokluca Kalesi'nde gerçekleştirilen incelemelerde kalenin en derin noktasına kadar inen ekip, bölgenin tarihi ve kültürel potansiyeline dikkat çekti. Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Diyadin İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Nurullah İnanç, Diyadin'in sahip olduğu değerlerin yeterince bilinmediğini belirterek şunları söyledi: "Diyadin, yaklaşık 4 bin yıllık geçmişe dayanan tarihi yerleşim alanları, antik kalıntıları ve doğal güzellikleriyle gerçekten eşsiz bir ilçedir. Görev yaptığım süre boyunca ilçenin birçok noktasını görme fırsatı buldum. Antik yerleşim alanları, Çoban Yaylası'nda gerçekleştirdiğimiz yürüyüşler ve Diyadin Kanyonu'nda yaptığımız yaklaşık 33 kilometrelik doğa yürüyüşü, bana bu coğrafyanın ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi."

İnanç, Diyadin'in yalnızca tarihi yönüyle değil doğal güzellikleriyle de öne çıktığını ifade ederek: "Yıldızlı Şelalesi, yaylaları, kaplıcaları ve kanyonlarıyla Diyadin, doğa ve tarih tutkunlarının mutlaka görmesi gereken bir yer. Burası sadece gezilecek bir ilçe değil; aynı zamanda araştırılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken büyük bir kültürel mirastır." dedi.

Gezi kapsamında en çok dikkat çeken noktanın Tokluca Kalesi'nde bulunan yer altı geçitleri olduğunu belirten İnanç, şunları kaydetti: "Kaleye ulaştıktan sonra halk arasında kaçış tüneli olarak değerlendirilen bölüme girdik. Yaklaşık 100 basamak indikten sonra tünelin ikiye ayrıldığını gördük. Sol taraftaki güzergahı takip ederek ilerledik ve toplamda yaklaşık 206 basamak aşağıya indik. Yolun sonunda küçük bir göletle karşılaştık. Bu oldukça etkileyici ve gizemli bir deneyimdi."

Tokluca Kalesi'nde daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiğini vurgulayan İnanç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim gözlemlerimize göre tünel aslında bu noktada sona ermiyor olabilir. Göletin bulunduğu bölümde geçidin devam etmiş olabileceği kanaatine vardık. Ancak bölgede bugüne kadar kapsamlı bilimsel çalışmalar yapılmadığından bunlar yalnızca gözlem ve değerlendirmelerden ibarettir. Bu nedenle Tokluca Kalesi başta olmak üzere Diyadin'in tarihi alanlarının bilimsel araştırmalara konu edilmesi büyük önem taşımaktadır."

Diyadin'in sahip olduğu potansiyelin daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade eden Mehmet Nurullah İnanç, "Bu topraklar sadece geçmişin izlerini taşımıyor, aynı zamanda geleceğe aktarılması gereken çok önemli bir mirası da bünyesinde barındırıyor. Diyadin'in tarihi ve doğal zenginliklerinin korunması, araştırılması ve turizme kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bu eşsiz coğrafya, hak ettiği ilgiyi gördüğünde ülkemizin önemli kültür ve doğa destinasyonlarından biri olacaktır." şeklinde konuştu. - AĞRI