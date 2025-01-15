Diyanet\' Ten 4-6 Yaş Kur\'an Kursu Paylaşımı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erzincan İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursuna çocuğunu gönderen bir annenin kursa dair görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, yorumların kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin dört bir yanında açtıkları 4-6 yaş Kur'an kurslarının hem aileler hem de çocuklar tarafından büyük bir teveccühle karşılanmaya devam ettiğini belirtti.

Erzincan'da çocuğunu 4-6 yaş Kur'an kursuna gönderen bir annenin güzel yorumlarının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Erbaş, kursların açılışından bugüne emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Erbaş'ın paylaşımında, çocuğunu 4-6 yaş Kur'an kursuna gönderen annenin görüşlerini anlattığı video da yer aldı.