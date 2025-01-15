Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erzincan İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursuna çocuğunu gönderen bir annenin kursa dair görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, yorumların kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin dört bir yanında açtıkları 4-6 yaş Kur'an kurslarının hem aileler hem de çocuklar tarafından büyük bir teveccühle karşılanmaya devam ettiğini belirtti.
Erzincan'da çocuğunu 4-6 yaş Kur'an kursuna gönderen bir annenin güzel yorumlarının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Erbaş, kursların açılışından bugüne emek veren herkese teşekkürlerini iletti.
Erbaş'ın paylaşımında, çocuğunu 4-6 yaş Kur'an kursuna gönderen annenin görüşlerini anlattığı video da yer aldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Diyanet' Ten 4-6 Yaş Kur'an Kursu Paylaşımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?