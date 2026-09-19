Diyarbakır Çermik\'te İlçe Müftüsü Kızılarslan Ahilik Haftası\'nda esnafa kazanç diledi

Diyarbakır Çermik'te İlçe Müftüsü Kızılarslan Ahilik Haftası'nda esnafa kazanç dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe esnafını ziyaret ederek sohbet etti. Kızılarslan esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi; ziyaretten memnun kalan esnaf da kendisine teşekkür etti.
Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan ahilik haftası etkinlikleri kapsamında ilçe esnafını ziyaret ederek sohbet etti.
İlçe Müftüsü Burhan Kızılarsan esnafı ziyaret ederek, ahilik haftalarını kutladı. İlçe esnafıyla hasbihal eden müftü Kızılarslan, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren esnaf, Çermik İlçe Müftüsü Burhan Kızılarsan'a teşekkür etti.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?