Diyarbakır Çermik\'te İlçe Müftüsü Kızılarslan Ahilik Haftası\'nda esnafa kazanç diledi

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan ahilik haftası etkinlikleri kapsamında ilçe esnafını ziyaret ederek sohbet etti.

İlçe Müftüsü Burhan Kızılarsan esnafı ziyaret ederek, ahilik haftalarını kutladı. İlçe esnafıyla hasbihal eden müftü Kızılarslan, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren esnaf, Çermik İlçe Müftüsü Burhan Kızılarsan'a teşekkür etti.