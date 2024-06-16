Diyarbakır'da 5. Harem-i Şerif'inde bayram namazı kılındı

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Diyarbakır'ın 5. Harem-i Şerif'inde bayram namazı kılındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da vatandaşlar, 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen tarihi Ulucami'de bayram namazını idrak etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Diyarbakır'daki vatandaşlar, merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulu Camii'ne bayram namazı için akın etti. Namazdan sonra okunan hutbede kurban kesiminin önemine değinilirken, yapılan duaların ardından cami cemaati, saf halinde sıralanıp birbiriyle bayramlaştı.