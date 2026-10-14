Diyarbakır'da ekimde tur sayıları arttı, tarihi Sur ilçesi ilgi gördü - Son Dakika
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Diyarbakır'da ekimde tur sayıları arttı, tarihi Sur ilçesi ilgi gördü

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Diyarbakır\'da ekimde tur sayıları arttı, tarihi Sur ilçesi ilgi gördü
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Diyarbakır'da ekim ayında havaların serinlemesi turizm hareketliliğini artırdı. Yerli ve yabancı turistler başta tarihi Sur ilçesi olmak üzere kentin önemli noktalarını gezdi; elverişli hava açık alanlarda daha rahat vakit geçirmelerini sağladı.

Diyarbakır'da havaların serinlemesiyle birlikte ekim ayında tur sayıları arttı. Yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi mekanlarını ziyaret edip gezmenin keyfini çıkardı.

Diyarbakır'da ekim ayıyla birlikte havaların serinlemesi, turizm hareketliliğine yansıdı. Sıcak yaz aylarının geride kalmasıyla kente gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi mekanlara ilgi gösterdi. Kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanımak isteyen turistler, başta tarihi Sur ilçesi olmak üzere kentin önemli noktalarını ziyaret etti. Özellikle sonbahar aylarında daha elverişli hale gelen hava şartları, turistlerin açık alanlarda daha rahat vakit geçirmesini sağladı. Tarihi mekanları gezen ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirerek Diyarbakır gezilerini ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatDiyarbakırKültürGüncelTurizmSurSon Dakika

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