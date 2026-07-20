DBB'den yerinde kültür-sanat etkinliği: Gezici müzik atölyesi - Son Dakika
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DBB'den yerinde kültür-sanat etkinliği: Gezici müzik atölyesi

DBB\'den yerinde kültür-sanat etkinliği: Gezici müzik atölyesi
20.07.2026 14:14  Güncelleme: 14:16
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Aram Tigran Kent Konservatuvarı Gezici Müzik Atölyesi, Bağlar ilçesinde çocukları müzik, ritim ve resim çalışmalarıyla bir araya getirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Aram Tigran Kent Konservatuvarı Gezici Müzik Atölyesi, Bağlar ilçesinde çocukları müzik, ritim ve resim çalışmalarıyla bir araya getirdi.

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Aram Tigran Kent Konservatuvarı, sanatsal etkinlikleri kırsal mahallelere taşıdığı Gezici Müzik Atölyesi programını sürdürüyor. Silvan, Sur ve Bağlar ilçelerinin farklı mahallelerinde çocuklarla buluşan programın son durakları Uzunbahçe ve Gömmetaş mahalleleri oldu. Aram Tigran Kent Konservatuvarı ve Gerok MA eğitmenleri, 15 Temmuzda Uzunbahçe, 17 Temmuzda ise Gömmetaş Mahallesi'nde çocuklara yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Mahallelerde kurulan atölyelerde çocuklar, ses, hareket, ritim ve renkler aracılığıyla kendilerini ifade etme fırsatı buldu. Ritim çubukları ve farklı müzik materyalleriyle sesleri keşfeden çocuklar, eğitmenlerin yönlendirmesiyle bireysel ve grup çalışmalarına katıldı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen oyunlarda aynı ritme uyum sağlamaya çalışan çocuklar, birlikte hareket etmenin ve ortak bir eser ortaya çıkarmanın heyecanını yaşadı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği çalışmalar, mahallelerde neşeli ve renkli anlara sahne oldu. Programda müzik çalışmalarının yanı sıra çocukların düş dünyalarını görünür kılabilecekleri resim etkinliklerine de yer verildi. Fırçaları ve boyaları kullanarak özgün çizimler yapan çocuklar, hazırlanan ortak yüzeyi kendi renkleriyle şekillendirdi. Çocukların becerilerini özgürce ortaya koyduğu etkinlikte, birbirinden farklı çizimler aynı çalışma üzerinde buluştu. Böylece katılımcılar hem bireysel üretimlerini sergiledi hem de paylaşma, dayanışma ve birlikte üretme deneyimi kazandı.

Gezici Müzik Atölyesi, Bağlar'daki çalışmaların ardından farklı ilçelerde çocuklarla buluşmaya devam edecek. Program kapsamında 21 Temmuzda Hani'nin Gürbüz, 22 Temmuzda ise Belen Mahallesi'nde etkinlikler düzenlenecek. Atölyeler, 28 Temmuzda Lice ilçesine bağlı Dernek, 29 Temmuzda Yaprak Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Programın son bölümünde ise 4 Ağustosa Sur ilçesinin Kozan, 5 Ağustosta Karabaş Mahallesi'nde çocuklar müzik, ritim ve sanat etkinlikleriyle buluşturulacak.

Programın en kapsamlı bölümü, Sur ilçesine bağlı Zorava ve Kervanpınar mahallelerinde gerçekleştiriliyor. Yaklaşık bir ay sürecek program kapsamında Zorava Mahallesi'ndeki atölye çalışması 16 Temmuzda çocukların katılımıyla yapıldı. Müzik eğitimi alan çocuklar, eğitmenler eşliğinde birlikte hazırladıkları repertuvar üzerinde çalıştı. Zorava ve Kervanpınar'da devam edecek eğitimlerin sonunda çocuklar, kendi mahallelerinde düzenlenecek konserlerde sahneye çıkarak hazırladıkları müzik dinletilerini izleyicilerle paylaşacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat DBB'den yerinde kültür-sanat etkinliği: Gezici müzik atölyesi - Son Dakika

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