Diyarbakır\'da Polis Haftası Kutlamaları

09.04.2026 09:34
Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Dicle İlçe Emniyet Amiri Erdoğan Özkan, Kaymakam Mustafa Atış'ı ziyaret etti. Ziyarette, Kaymakam Atış, emniyet mensuplarının ülke için önemini vurgulayarak, şehitleri anarak kutlama mesajı verdi.

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 6 Nisan-12 Nisan Polis Haftası kapsamında Diyarbakır'ın Dicle İlçe Emniyet Amiri başkomiser Erdoğan Özkan ve beraberindekiler, Kaymakam Mustafa Atış'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutladı. Ziyarette Dicle İlçe Emniyet Amiri Erdoğan Özkan, Polis Haftası boyunca ilçede gerçekleştirilen etkinlikler ve yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Mustafa Atış'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "Vatanın bekası, milletin huzur ve güveni için fedakarca çalışan tüm kahraman emniyet mensuplarımızın polis haftasını ve Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Canı pahasına mesai mefhumunu gözetmeden devletimize ve milletimize hizmet eden polisimizin sağladığı güven duygusu, birlik ve beraberliğimizi perçinleştirmiştir. Bu vesile ile bir kez daha vatandaşın huzur ve güveni, devletimiz ve vatanın bekası için kahramanca görev yaparak şehadete eren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum. Görev başında olan tüm emniyet mensuplarına da kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
