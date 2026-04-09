Diyarbakır\'da Polis Haftası Kutlamaları

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 6 Nisan-12 Nisan Polis Haftası kapsamında Diyarbakır'ın Dicle İlçe Emniyet Amiri başkomiser Erdoğan Özkan ve beraberindekiler, Kaymakam Mustafa Atış'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutladı. Ziyarette Dicle İlçe Emniyet Amiri Erdoğan Özkan, Polis Haftası boyunca ilçede gerçekleştirilen etkinlikler ve yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Mustafa Atış'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "Vatanın bekası, milletin huzur ve güveni için fedakarca çalışan tüm kahraman emniyet mensuplarımızın polis haftasını ve Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Canı pahasına mesai mefhumunu gözetmeden devletimize ve milletimize hizmet eden polisimizin sağladığı güven duygusu, birlik ve beraberliğimizi perçinleştirmiştir. Bu vesile ile bir kez daha vatandaşın huzur ve güveni, devletimiz ve vatanın bekası için kahramanca görev yaparak şehadete eren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum. Görev başında olan tüm emniyet mensuplarına da kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR