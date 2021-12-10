Diyarbakır'da tarihi yapıda su kuyusu ve künkler bulundu - Son Dakika

Diyarbakır'da tarihi yapıda su kuyusu ve künkler bulundu

Restorasyon çalışmalarında tarihi yapıda su kuyusu ve künkler ortaya çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler Konağında başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında su kuyusu ve künkleri ortaya çıkarıldı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan projeyle, restore edilerek yakın zamanda vefat eden Diyarbakırlı ünlü şair Sezai Karakoç'un adının verileceği konakta çalışmalar devam ediyor. Tarihi Sur ilçesinde bulunan Şehzadeler Konağında müze denetiminde ve arkeolog gözetiminde yürütülen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, su künkleri ve 3 ayrı noktada su kuyusu ile yapıya ait olduğu düşünülen duvar izleri ortaya çıkarıldı. Konağa ait ıslak mekanların izleri ve banyo için su ısıtma ocakları rastlanılan kazıda, tespit edilenler arasında özgün halini koruyan tuvalet ve ocak yapısında bulgular ortaya çıktı.

Şube Müdürü Mimar Sermed Azizoğlu, yapının 1500'lü yıların sonunda yapıldığı tahmin edilip, Osmanlı dönemine denk gelen bir eser olduğunu söyledi. Yapıyı Şeyhoğulları aldıktan sonra ismi Şehzadeler Konağı olarak kaldığını belirten Azizoğlu, "Biz, yapıda yaklaşık bir aydır çalışma başlattık. Restorasyon, kazı ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Yapı bittiğinde yakın zamanda vefat eden Diyarbakırlı ünlü yazar Sezai Karakoç'un adıyla bir tematik gençlik merkezi olarak işlevlendirilecek. Yapı zaten mimari özellikleri Diyarbakır geleneksel sivil mimarisinden farklı bir konumda. Çalışmalar sırasında farklı bir izlerle karşılaşacağımızı bekliyorduk. Peyzaj için arka bahçede yaptığımız kazılar neticesinde ıslak hacimlere ait olduğunu düşündüğümüz izlere de rastladık. Künkler bulduk, temiz su akışını sağladığını düşünüyoruz. Tuvalet ve banyoya ait izler bulduk. Muhtemelen banyo yapımında kullanılan suların kazanlarının ocaklarına da rastladık. İç kısımda tezgah olduğunu düşündüğümüz bazı izlere de rastladık" dedi.

Çalışmaların yaklaşık 300 gün süreceğini ifade eden Azizoğlu, "Yaz aynın sonlarında yapının restorasyonu tamamlanıp hizmete açılacak inşallah. Şu anda ön tarafta da yaptığımız kazılarda özgün döşeme olduğunu düşündüğümüz ve özgün yapının dış duvar izlerine de rastlamaya başladık. Onları da açığa çıkaracağız. Süreç içerisinde nasıl müdahale edeceğimize ilişkin kararlar verdikten sonra çalışmalar kapsamında onlarında mutlaka onarımı yapılacaktır" şeklinde konuştu.

16. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kalıntılar, gerekli çalışmalar sonrasında sergileneceği kaydedildi.