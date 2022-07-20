Diyarbakır'da yapılacak 'Şehir Kültür Festivali'nin starttı verildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da yapılacak 'Şehir Kültür Festivali'nin starttı verildi

20.07.2022 17:22

Diyarbakır'da yapılacak 'Şehir Kültür Festivali'nin starttı verildi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, önümüzdeki aylarda Diyarbakır'da yaklaşık 9 gün sürecek "Şehir Kültür Festivali"nin çalışmaları için kenttin paydaşlarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında...

Diyarbakır'da yapılacak 'Şehir Kültür Festivali'nin starttı verildi

DİYARBAKIR - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, önümüzdeki aylarda Diyarbakır'da yaklaşık 9 gün sürecek "Şehir Kültür Festivali"nin çalışmaları için kenttin paydaşlarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi İç Kale'de yapılan basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un, 'İstanbul'da gerçekleştirdikleri Beyoğlu Kültür Yolu Festivaline benzer bir festivali Diyarbakır'da Sur ilçesinde bir festival olarak düzenleyebiliriz' açıklamasını hatırlattı. Bakan yardımcısı Demircan, bu çerçevede bugün Ankara'dan bürokrat ve birim amirleriyle bazı çalışmalar için kentte geldiklerini söyledi.

Bakan Yardımcısı Demircan, "Şehir Kültür Festivalinden maksadımızı birkaç cümle ile ifade etmek lazım. Dünyanın her yerinde sanattın değişik isimleriyle ilgili değişik festivaller gerçekleştirildi. Birde şehir festivalleri vardır. Bu şehir kültür festivallerinde murad, şehri ön plana çıkartmak. Şehri kültürel, sanatsal, somut mirası somut olmayan miras üzerinden hem şehrin dinamiklerini ön plana çıkartmak. Hem de ülke genelinde bunu tanıtmak, hem de dünyaya tanıtmak maksadıyla yapıldığını, yapıma geldiğini biliyoruz" dedi.

Diyarbakır özelinde bakıldığında başta surlar olmak tüm varlığı korumak, gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten Demircan, "Somut mirası gelecek nesillere aktarmak üzere değişik etkinlikler yapıla gelir. İkinci ayağımız ise somut olmayan miras. O da edebiyatımız, yememiz, içmemiz, modamız, müziğimiz, yaşam tarzımız. O da her şehrin kendine ait bir yaşam tarzı vardır. Önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğimiz kültür festivalinin temelini, yapacağımız işleri başlıklarıyla birlikte kararlarını vermek üzere burada bir dizi çalışma ziyareti yapıyoruz. Yerel dinamikler burada çok önemli. İşin sahibi yerel dinamikler" diye konuştu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su ise, kent için kültür festivalinin çok çok önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu. Vali Su, "Hemen hemen kültürün her alanında çok özel, çok güzel etkinlikler gerçekleştirmiş olacağız. Vatandaşlarımız için çok farklı etkinlikleri görme, sanatsal etkinlikleri tatma imkanına sahip olacaklar. Diyarbakır, gezilip görülmesi, çok güzel doğal güzelliklere, tarihi dokuya sahip önemli bir kent. Kültür festivali hem ilimiz, hem ülkemiz bazında, dünya çapında tanıtılmasına da çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Turizmin gelişmesine de büyük bir destek sağlamış olacak. Emeği geçen tüm paydaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıya; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan yanı sıra Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve kurum amirleri katıldı.

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Kaynak: İHA

Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da yapılacak 'Şehir Kültür Festivali'nin starttı verildi - Son Dakika

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