Diyarbakır'ın Peygamberler Tarihi - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Peygamberler Tarihi

Diyarbakır\'ın Peygamberler Tarihi
05.07.2026 11:51
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Abdulaziz Yatkın, Diyarbakır'ın peygamber tarihi üzerine kitap hazırlıyor, 6 kabir ve 8 makam ele alınıyor.

Araştırmacı yazar Abdulaziz Yatkın, Diyarbakır'ın manevi tarihine ışık tutacak "Peygamberler Şehri Diyarbakır" adlı kitabını hazırlıyor. Devlet arşivleri ve tarihi belgeler ışığında kaleme alınan eserde, kentte bulunduğu belirtilen 6 peygamber kabri ile 8 peygamber makamı kapsamlı şekilde ele alınıyor.

Diyarbakır'ın tarihi ve manevi değerleri üzerine uzun yıllardır araştırmalar yapan araştırmacı yazar Abdulaziz Yatkın, yeni kitabı "Peygamberler Şehri Diyarbakır" için çalışmalarını sürdürüyor. Yatkın, hazırlık aşamasındaki eserinde yalnızca sözlü anlatımlara değil, devlet arşivlerinde yer alan resmi kayıtlar, tarihi belgeler ve farklı dönemlere ait kaynaklara yer veriyor. Kitapta, Diyarbakır sınırları içerisinde bulunduğu ifade edilen 6 peygamber kabri ile 8 peygamber makamı, tarihi süreçleri ve kaynaklarıyla birlikte okuyucuya sunulacak.

Diyarbakır'ın 'sahabeler şehri' olduğu kadar aynı zamanda bir 'peygamberler şehri' de olduğunu aktaran Yatkın, şu ifadeleri kullandı:

"Kentte 6 peygamberin kabri ve 8 peygamberin makamı bulunmaktadır. Kabir, peygamberlerin naaşlarının bulunduğu yeri ifade ederken, makam ise bir süre yaşadığı, ibadet ettiği ya da uğrayıp ayrıldığı yerleri belirtir. Diyarbakır'da Hz. Elyesa, Hz. Zülkifl, Hz. Enuş, Hz. Nebi Harut, Hz. Nebi Hallak ve Hz. Harun Asafi'nin kabirleri bulunmaktadır. Makam olarak ise Hz. Zülkifl, Hz. Yunus, Hz. İlyas ve Hz. İdris'e ait makamlar yer almaktadır. Hz. Yunus'un Diyarbakır'da iki makamı bulunmaktadır. Bunlardan biri Fiskaya'da, diğeri ise Diyarbakır Ulu Cami'dedir. Rivayetlere göre Hz. Yunus'un burada üç ay ibadet ettiği kabul edilmektedir."

'Peygamberler Şehri Diyarbakır' adlı bir kitap hazırladığını anlatan Yatkın, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah 3-4 ay içerisinde yayımlamayı planlıyoruz. Kitapta Diyarbakır'da kabri ve makamı bulunan peygamberlerle ilgili devlet arşivleri, vakıf kayıtları, vakfiyeler ve tarihi belgeler üzerinde yaptığımız kapsamlı araştırmaların sonuçlarını okuyucularla paylaşacağız. Amacımız, Diyarbakır'ın peygamberler şehri kimliğine ilişkin en sağlam ve en güvenilir bilgileri tek bir eserde toplamak. Ayrıca kitapta, 13-16 Eylül 1995 tarihlerinde Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa'nın kabirlerinin nakil sürecine ilişkin resmi kayıtlar ve belgeler de ayrıntılı şekilde yer alacak. Bu konuda bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı çalışmalardan biri olacağını düşünüyoruz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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