Diyarbakır'ın ücretsiz müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın ücretsiz müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın ünlü şairlerinden Ahmed Arif'e ithaf edilen yaklaşık 124 yıllık konak, 2011 yılı itibariyle Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak hizmete girdi. Cahit Sıtkı Tarancı Evi'ne komşu olan müze, ücretsiz olan tek müze olma özelliği ile tüm misafirlerini ağırlarken, vatandaşlar da ücretsiz müzeye yoğun ilgi gösteriyor.

Diyarbakır'ın Sur içinde bulunan müze kütüphanesi bahar ve yaz günlerinde avlusunda kitap okuyup, aynı zamanda tarihi dokusu ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yapının müze olarak kullanılan kısmında Ahmed Arif'in el yazısı ile yazdığı şiirleri, kişisel eşyaları ve Güneydoğu'da yetişmiş birçok şairin fotoğraf ve eşyaları sergileniyor. Kütüphane olarak kullanılan kısımda ise Albert Camus'dan, Feqiye Teyran'a birbirinden farklı ve eşsiz yazarların eserleri muhafaza ediliyor.

Yaz, kış yerli yabancı turistlerin bu müzeye ziyarete geldiğini, çeşitli etkinliklerin yapıldığını ve bunların halka açık tamamen ücretsiz olduğunu belirten Ahmet Arif Müze Kütüphanesin'de görevli Mukadder Say, "Bu müze Ahmet Arif'in özel eşyalarının sergilendiği aynı zamanda birçok yazarımızın tanıtıldığı müze kütüphane olma özelliğine sahip. Burada yaşlı, çocuk, genç tüm misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz" dedi.

"Bu müzede Ahmet Arif'in hiç yayınlanmamış şiirleri de mevcut"

Müze ücretsiz olunca talebin daha da yüksek olduğunu belirten Say, "Bu müzede Ahmet Arif'in hiç yayınlanmamış şiirleri de mevcut, gelen ziyaretçilerimiz bunları duvarlarda görebilir. Vatandaşlarımız gelip müzenin eşsiz ve güzel imkanlarından yararlanabilirler. Müze ücretsiz olduğu için Sur içi bölgesine gelen vatandaşlar buraya yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu