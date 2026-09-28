Diyarbakır karpuz etkinliğinde 47 kilo 900 gramlık karpuzla Adil Aydın birinci oldu - Son Dakika
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Diyarbakır karpuz etkinliğinde 47 kilo 900 gramlık karpuzla Adil Aydın birinci oldu

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Diyarbakır karpuz etkinliğinde 47 kilo 900 gramlık karpuzla Adil Aydın birinci oldu
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Diyarbakır'da düzenlenen 16. Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri'nde ağırlık yarışmasını 47 kilo 900 gramlık karpuzuyla Adil Aydın kazandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, karpuzların ağırlığının geçen yıla göre 10 kilo arttığını belirtti.

Diyarbakır'da "16. Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri" gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar arasında karpuz yeme ve yuvarlama yarışması yapıldı.

Ağırlık yarışmasında ise Adil Aydın yetiştirdiği 47 kilo 900 gramlık karpuzla birinci, İkram Atlı 45 kilo 900 gramla ikinci, Mehmet Atlı da 44 kilo 500 gramla üçüncü oldu.

Birinciye 40 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye de 20 bin lira para ödülü takdim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, yaptığı açıklamada, karpuzun Diyarbakır ile özdeşleştiğini söyledi.

Diyarbakır ile karpuzu birbirinden ayrı tutmanın mümkün olmadığını ifade eden Alan, "Bu yıl geçen yıla göre daha mutluyuz çünkü bu yılki karpuzlarımızın ağırlığı 10 kilogram daha artmıştır. Çiftçilerimiz üretmeye, biz Bakanlık olarak onları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da bu tür etkinliklerle Diyarbakır karpuzunu gelecek kuşaklara ulaştırmak istediklerini belirtti.

Kentte çok büyük karpuzların yetiştirildiğine dikkati çeken Kaya, "Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak, büyüklüklerine göre üreticilere destek vermekle birlikte aynı zamanda ürettikleri karpuzları da satın alarak kentimizin farklı yörelerinde sergileyeceğiz. Karpuz, Diyarbakır'ın her zaman simgesidir. Bu, bir şekilde simgesi olmaya devam etmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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