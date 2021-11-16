Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi

16.11.2021 12:44

- Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi Kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan ve doğal antibiyotik özelliği taşıyan Beyran'a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

- Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi

GAZİANTEP - Kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan ve doğal antibiyotik özelliği taşıyan Beyran'a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

İçerdiği besinlerle bağışıklık sistemini güçlendiren Beyran Çorbası, grip, nezle gibi hastalıklara yakalanmamak için en doğal koruyucu olan Gaziantep'in en ünlü yöresel lezzetlerinden bir tanesidir. Beyran çorbası, havaların soğumasıyla beraber Vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Kelebek Restoran'ın sahibi Uğur Dertli, kuzu eti, sarımsak, acı kırmızıbiber ve limondan oluşan Beyran çorbasının, gribe karşı adeta doğal bir kalkan oluşturduğunu belirtti.

"Doğal antibiyotik özelliği taşıyor"

Kelebek Restoran'ın sahibi Uğur Dertli, kuzu eti, sarımsak, acı kırmızıbiber ve limondan oluşan Beyran çorbası'nın, gribe karşı adeta doğal bir kalkan oluşturduğunu belirterek, "Beyranın içerisindeki baharatlar, sarımsak, kemik suyu ve kuzu eti sayesinde gribal enfeksiyonlara karşı faydalı bir yemektir. Herkesi bu yemeyi davet ediyorum. Beyran doğal antibiyotiktir. İçerisinde kırmızıbiber, karabiber, sarımsak ve kemik suyu var. İçerisindeki kuzu eti yaklaşık 9 saat haşlanıyor, et suyunun özleşmesi de 12 saat sürüyor. Yani aşağı yukarı 12 ila 13 saat arasında hazırlanan bir yemektir. Beyran, bu zorlu salgın döneminde bence yenilmesi gereken en güzel yemeklerin arasına giriyor. Çünkü gribe iyi geliyor; içerisindeki sarımsak bilindiği üzere zaten bir doğal antibiyotik bu yüzdende bizde doğal antibiyotik diyoruz. Acı, sarımsak ve etten oluşan bir yemek olduğu için gribe, soğuk algınlığına iyi geliyor. Altını çizerek söylüyorum beyran bir çorba değil yemektir. Biz beyranı boğaz ağrısı olanlara, soğuk algınlığı olanlara tavsiye ediyoruz. Hatta doktorlar bile tavsiye ediyor. Doktorlar ne diyor; acı, sarımsak, limon vesaire diyor. İşte beyranın içerisinde hepsi var. Doğal antibiyotik olarak vatandaşlarımıza, herkese beyran yemeyi tavsiye ediyoruz" dedi.

"Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor"

Dertli vatandaşların beyrana yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizerek, "Bu yemek Gaziantep'e özgü bir yemektir. Gaziantep'teki gibi hiçbir yerde olmaz, nasıl baklava hiçbir yerde Gaziantep'teki kadar lezzetli değilse beyran da Gaziantep'teki gibi hiçbir yerde lezzetli olmaz. Vatandaşlarımızın ilgisi malum korona virüs döneminde çok yoğun bu nedenle de bizimde yoğunluğumuz var" diye konuştu.

Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi
Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi
Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi
Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi
Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi

YORUMLAR
500
Para Karate Avrupa Şampiyonası Para Karate Avrupa Şampiyonası Camide telefonunu şarj eden kişi, prizin yanına para ve helallik notu bıraktı Camide telefonunu şarj eden kişi, prizin yanına para ve helallik notu bıraktı GEZİ DÖNÜŞÜ ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS TIR'A ÇARPARAK DEVRİLDİ: 17 YARALI GEZİ DÖNÜŞÜ ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS TIR'A ÇARPARAK DEVRİLDİ: 17 YARALI
Kaynak: İHA

Gaziantep, Grip, Yerel, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi - Son Dakika


Son Dakika
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:48 Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 14:12:30. #1.11#
SON DAKİKA: Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement