Doğduğu Doktorla Çalışmaya Başladı - Son Dakika
14.03.2026 11:50
Kayseri'de, doğumunu gerçekleştiren doktorla meslektaş olan Eda Nur Coşkun, staja başladı.

Kayseri'de kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Gökhan Açmaz, 24 yıl önce doğumunu gerçekleştirdiği Eda Nur Coşkun ile aynı hastanede meslektaş olarak buluştu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2002'de doğan Coşkun, doğumunu yaptıran doktor Açmaz'ın yanında internlik stajını sürdürüyor.

Prof. Dr. Açmaz, yıllar önce dünyaya gelmesine vesile olduğu genç hekim adayı Coşkun'a, meslek hayatında yol gösteriyor.

ERÜ Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Coşkun, AA muhabirine, intern doktor olarak her ay farklı bölümlerde staj yaptığını belirterek bu ay da kadın doğum kliniğinde Prof. Dr. Gökhan Açmaz'ın yanında staja başladığını söyledi.

Annesine hocasından söz ettiğini anlatan Coşkun, "Annem 'O doktor senin doğumunu yaptıran doktordu. Sen onun ellerinde doğdun' dedi. Gökhan hocama söyledim. Doğumun olduğu gün alınan ayak izimin yer aldığı bir kağıt ve doğum dosyam vardı, onları gösterdim. O da şaşırdı." dedi.

Şu an ellerinde doğduğu doktorla beraber çalıştığını ifade eden Coşkun, "Sabahları birlikte poliklinikte hasta bakıyoruz, vizitler oluyor. Ben çocuk doktoru olmak istiyorum. Gökhan hocam doğumu gerçekleştirsin, ben büyüteyim istiyorum." diye konuştu.

"Doğurttuğunuz birinin yanınızda çalışması gurur verici"

Prof. Dr. Açmaz ise Coşkun'un kendisine "Hocam doğumumu siz gerçekleştirmişsiniz" dediğinde şaşırdığını ve nereden bildiğini sorduğunu dile getirdi.

Doğum belgesinde kendisinin imzasının yer aldığını anlatan Açmaz, "Ayak izini ve dosyayı gösterdi, yazı benim yazım. 2002 yılında ben girmişim doğumuna ve takibini de yapmışım. Şansıma stajında da Eda Nur bana denk düşmüş. O yıl asistandım. Hastanede herkese söylüyorum. 'Bu kızı ben doğurtmuştum' diye. Kendi doğurttuğunuz birinin yanınızda çalışması gurur verici. Allah yolunu açık etsin. Ben kadın doğum yazmasını istiyorum ama çocuk doktoru olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

