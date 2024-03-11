Doğuştan görme engelli genç, müzikteki azmiyle örnek oluyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Doğuştan görme engelli genç, müzikteki azmiyle örnek oluyor

Doğuştan görme engelli genç, müzikteki azmiyle örnek oluyor

19 yaşındaki Esenay Duru Köse, müziğe kemençe çalarak başladıktan sonra flüt, piyano, bağlama ve klarnet çalmayı öğrendi. Köse, müzik bölümündeki azmiyle arkadaşlarına örnek olurken, karanlık dünyasını aydınlatan enstrümanlarını başkalarına da tanıtmak için öğretmen olmayı hedefliyor. Görme engeli, müzik hayatında ona engel değil, aksine kulakları gözlerinin işlevini görüyor.

11.03.2024 11:10
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Müziğe kemençe çalarak başlayan 19 yaşındaki doğuştan görme engelli Esenay Duru Köse, okuldaki azmi sayesinde flüt, piyona, bağlama ve klarnet çalmayı öğrendi.

İstanbul'da okula gittiği öğrenci servisinde dinlediği şarkılardan ilham alarak 13 yaşında kendi çabasıyla kemençe çalmayı öğrenen Trabzonlu Köse, ailesinin desteğiyle yetenek sınavına girdi.

Köse, sınavı kazanıp 2020'de eğitime başladığı Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki kaydını aynı yıl Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'ne aldırdı.

Müzik bölümündeki azmiyle arkadaşlarına örnek olan 12. sınıf öğrencisi Köse, flüt, piyona, bağlama ve klarnet çalmayı da öğrendi.

Köse, karanlık dünyasını aydınlatan enstrümanlarını başkalarına da tanıtmak için öğretmen olmayı hedefliyor.

"Türk sanat ve halk müziği de seslendirmeye başladım"

Esenay Duru Köse, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren müziğe gönül verdiğini söyledi.

Kemençeyle tanışmasının hayatının dönüm noktası olduğunu belirten Köse, "Kemençe çalmaya kendim başladım. Sonrasında kursa gittim ama beklediğim verimi alamayınca internetten dinleyerek çalmayı öğrendim. Kemençede sadece Karadeniz ezgileriyle sınırlı kalmadım, zamanla Türk sanat ve halk müziği de seslendirmeye başladım." diye konuştu.

Köse, müziğin kendisi için neşe ve sakinlik kaynağı olduğunu vurguladı.

Zamanla çalmayı öğrendiği enstrüman sayısının arttığını dile getiren Köse, şöyle devam etti:

"Kemençe dışında flüt, piyano, bağlama ve klarnet kullanabiliyorum. Özellikle flütle her alanda şarkı çalabiliyorum. Benim gibi arkadaşlarımdan ricam, başaramadıklarını düşündüklerinde enstrümanlarını bir kenara atmayıp devam etsinler. Görme engelli olmak hiçbir şey yapamayacağız manasına gelmez. Hayalim müzik öğretmenliği yapmak. Çocukluğumdan beri sahneye çıkmayı istiyorum."

"Görme engeli, müzik hayatında ona engel değil"

Müzik öğretmeni Çağlanur Sakarya Bakır da öğrencisinin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Köse'nin öğretmenlik hayaline ulaşmak için eğitimini gayretle sürdürdüğünü ifade eden Bakır, "Esenay Duru'nun görme engeli, müzik hayatına engel değil hatta tam aksine kulakları gözlerinin işlevini görüyor. Esenay Duru'nun işitme duyusu çok gelişti. Çok başarılı, azimli ve çalışkan bir öğrenci." dedi.

Kaynak: AA

Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Doğuştan görme engelli genç, müzikteki azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

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