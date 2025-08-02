DokuFest 24. Kez Prizren'de Başladı

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde 24'üncüsü bu yıl düzenlenen "DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali" törenle başladı.

Festivalin açılışı, Prizren'in merkezinden geçen ve Kosovalı Türklerin "Akdere" olarak adlandırdığı, "Lumbardhi" adıyla da bilinen nehir üzerindeki açık hava sinemasında yapıldı. Açılışta, yönetmen Arthur Franck'ın "The Helsinki Effect" adlı filmi gösterildi.

Kalıcı savaşlar, kolektif hissizlik ve dil krizine karşı bir protesto ve ayakta kalma çağrısı niteliğindeki "Sonsuz Hırs, Ruhsal Boşluk" temasıyla çok sayıda kısa film ve belgeselin seyirciyle buluşacağı festivalde, atölye çalışmaları, paneller, fotoğraf sergileri, konferanslar ve konserler düzenlenecek.

Festivalin sanat direktörü Veton Nurkollari, açılış konuşmasında, "Bu edisyonun programlamasına birçok savaşın sürdüğü bir dönemde başladık. Bombardımanlar halen günlük bir gerçeklik. Gazze'de yiyecek sıralarında beklerken ölüm her yerde, hastaneler ise en ölümcül yerler haline gelmiş durumda. Bu deliliğin sonu görünmüyor. İşte biz böyle bir atmosferde çalışıyoruz. Adaletsizliğe karşı ses çıkarmamanın norm haline geldiği bir dünyada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısa film ve belgesel alanlarında Balkanlar'ın en büyük etkinlikleri arasında gösterilen festival kapsamında, Prizren'e dünyanın dört bir yanından on binlerce sanatseverin gelmesi bekleniyor.

Festivalin son günü 9 Ağustos'ta 7 kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

DokuFest, düzenlenmeye başlandığı yıllarda Prizren'de sinema salonu bulunmaması nedeniyle şehrin tarihi merkezi, nehir üzeri, şehir kalesi gibi alanlarda oluşturulan "sıra dışı" sinemalarda yapılmasıyla ün kazanmıştı.