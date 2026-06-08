Tavşanlı MYO'da 'Kültür ve Sanat Günleri' coşkusu - Son Dakika
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Tavşanlı MYO'da 'Kültür ve Sanat Günleri' coşkusu

Tavşanlı MYO\'da \'Kültür ve Sanat Günleri\' coşkusu
08.06.2026 10:02  Güncelleme: 10:03
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri, iki gün süren etkinliklerle yoğun katılım ve renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel folklor, el emeği sergiler, seramik ve ebru sanatı atölyeleri, halk oyunları gösterileri ve Türk Halk Müziği konseri gibi birçok etkinlik yer aldı. Ayrıca 11 gönüllü öğrenciye ilk yardım sertifikaları verildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen "Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi.

İki gün süren etkinliklerde öğrenciler hem kültürel faaliyetlere katıldı hem de yaklaşan final sınavları öncesinde moral depoladı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde düzenlenen organizasyon, Tavşanlı Belediyesi Müzik Topluluğu, Tavşanlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Tavşanlı Girişimci İş Kadınları Derneği'nin katkılarıyla hayata geçirildi. Kültür, sanat ve sosyal yaşamı bir araya getiren program, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Etkinlikler kapsamında Tavşanlı'nın önemli kültürel değerlerinden biri olan yöresel folklor tanıtılırken, el emeği sanatsal ürünler sergilendi. Katılımcılar, seramik çamurundan uygulamalı üretim çalışmaları ve ebru sanatı etkinlikleriyle geleneksel sanatları yakından tanıma fırsatı buldu. Ayrıca gençlik spor oyunları, yöresel ev yemekleri ve gözleme ikramları da programa ayrı bir renk kattı.

Öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterileri izleyicilerden tam not alırken, Tavşanlı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun konseri etkinliklerin en beğenilen bölümlerinden biri oldu. Türkülerin eşlik ettiği konserde öğrenciler ve davetliler keyifli anlar yaşadı.

Gönüllü sağlıkçılara sertifika verildi

Program kapsamında anlamlı bir tören de düzenlendi. Yüksekokul bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluğu üyelerinden, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen ilk yardım eğitimlerini başarıyla tamamlayan 11 gönüllü öğrenciye "İlk Yardımcı Eğitim Sertifikaları" ve "İlk Yardımcı Kimlik Kartları" protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Etkinliklerin ardından açıklamada bulunan Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, organizasyonun başarıyla tamamlanmasına katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti. Çelik, Tavşanlı Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Tavşanlı Girişimci İş Kadınları Derneği, öğrenci topluluğu ve öğrencilere teşekkür ederek, final sınavlarına hazırlanan tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Kültürel değerlerin yaşatılması, öğrencilerin sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler, katılımcılardan olumlu geri dönüşler alarak sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tavşanlı MYO'da 'Kültür ve Sanat Günleri' coşkusu - Son Dakika

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