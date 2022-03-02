Drone ve fotokapanlarla yapılan denetimler kaçak avcılığa geçit vermiyor (2) - Son Dakika
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Drone ve fotokapanlarla yapılan denetimler kaçak avcılığa geçit vermiyor (2)

02.03.2022 12:37

Yurdun doğusundaki 8 ilde, envanter çalışması ve kaçak avcılıkla mücadele için drone ve fotokapanlarla yapılan denetimler kaçak avlanmanın önüne geçerken, yaban hayvanlarının popülasyonunun da artmasını sağlıyor.

Yurdun doğusundaki 8 ilde, envanter çalışması ve kaçak avcılıkla mücadele için drone ve fotokapanlarla yapılan denetimler kaçak avlanmanın önüne geçerken, yaban hayvanlarının popülasyonunun da artmasını sağlıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğünce sorumluluk sahalarındaki Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Kars, Ardahan ve Iğdır'da kırsal bölgelere yerleştirilen 150 fotokapan ve 3 dronla yaban hayatı ve hayvanların popülasyonları hakkında bilgiler elde ediliyor.

Isıya ve harekete duyarlı fotokapanlara çengel boynuzlu dağ keçisi, domuz, tilki, ayı, kurt, vaşak, tavşan, yaban keçisi, keklik, atmaca ve kaya sansarı gibi çok sayıda farklı türün doğadaki yaşamından görüntüler ile kaçak avlanma yapan kişiler de takılıyor.

DKMP görevlilerinin, kar kalınlığının bir metreyi aştığı kırsal arazide gerçekleştirdiği gözlem ve denetimlerin yanı sıra fotokapan ve dronlarla tespit edilen kaçak avcılara cezai işlemi uygulanıyor.

Fotokapanlar yaban hayatına ışık tutuyor

Fotokapanlara yansıyan görüntüler, doğa koruma ekiplerine sağladığı bilgilerle farklı türlerdeki hayvanların yaşamına ışık tutuyor.

Bölgede kaçak avcılıkla mücadele için yapılan denetimlerin yanı sıra koruma ve besleme faaliyetleri sonucu, hem yaban hayvanlarının popülasyonunda artış yaşandı hem de yasal avcı sayısı arttı.

DKMP 13. Bölge Müdürü Okan Gün, AA muhabirine, envanter çalışmalarında, bölgede özellikle yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi popülasyonunda son yıllarda artış olduğunu söyledi.

Yaban hayatı popülasyonunun, ekiplerin saha çalışması, illerde valiler, ilçede kaymakamlıklar ve jandarma teşkilatı gibi kurumların desteğiyle arttığını kaydeden Gün, "2021 yılında toplam yaban keçisi ile dağ keçisi sayımız 5222 civarındayken bu yılki envanterde bu sayının 5998 olduğunu gördük. Geçen yıllara göre yaban ve dağ keçisi popülasyonunda ciddi artış oldu. Bu sevindirici gelişme. Aynı zamanda yasal avcıların en çok kota aldığı bölgelerin başında geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gün, kaçak avcılıkla mücadele faaliyetlerinde teknolojik imkanlardan maksimum seviyede faydalandıklarını, bölgede çok sayıda fotokapan ve dronla çalıştıklarını da anlattı.

Fotokapanlar sayesinde vatandaşlarda doğanın ve yaban hayatının sıkı şekilde denetlendiği yönünde algı oluştuğunu ifade eden Gün, şöyle devam etti:

"Fotokapanlar, teknolojik imkanlar ve sahadaki denetimler kaçak avcılıkta caydırıcı oldu. Bölgede vaşak ve bozayı popülasyonu gibi türlerde de artış oldu. Özellikle Bingöl gibi illerimizde görmediğimiz türleri görmeye başladık. Ülke genelinde tüm illerin biyoçeşitliliği envanteri çıkarıldı. Envanter çalışması neticesine hangi illerde nesli tehlike altında tür var, bunlar tespit edildi. Bu türleri izlemek için fotokapan ve drone kullanıyoruz."

Gün, DKMP olarak faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceklerine işaret ederek, "Geçtiğimiz aylarda Erzincan'da yaklaşık 35-40 yıllık kaçak güme dediğimiz yaban keçisi avlamak için yapılan evlerin, yapıların yıkımını valiliğin desteğiyle gerçekleştirdik." dedi.

Drone ve fotokapanlarla yapılan denetimler kaçak avcılığa geçit vermiyor (2)
Drone ve fotokapanlarla yapılan denetimler kaçak avcılığa geçit vermiyor (2)
Drone ve fotokapanlarla yapılan denetimler kaçak avcılığa geçit vermiyor (2)

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Fotokapan, Erzincan, Bingöl, Drone, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Drone ve fotokapanlarla yapılan denetimler kaçak avcılığa geçit vermiyor (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Drone ve fotokapanlarla yapılan denetimler kaçak avcılığa geçit vermiyor (2) - Son Dakika
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