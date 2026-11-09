DTO Başkanı Erdoğan; "Atatürk’ün izinde, cumhuriyetimizi her alanda daha ileriye taşıyacağız"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andı. Başkan Erdoğan, "Ona layık olabilmek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği en büyük eseri olan Cumhuriyet'i, onun gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda; üreterek, çalışarak ve ülkemize değer katarak yaşatacağız" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında, Atatürk'ün yalnızca bir milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik etmediğini, aynı zamanda çağdaş, güçlü ve bağımsız bir devletin temellerini attığını ifade etti. Atatürk'ün fikirlerinin, ileri görüşlülüğünün ve ülkesine duyduğu büyük inancın bugün de Türkiye'ye yol göstermeye devam ettiğini belirtti. Başkan Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini zafere ulaştırarak bizlere Cumhuriyetimizi armağan etmiştir. Onun ortaya koyduğu mücadele azmi, kararlılığı, ileri görüşlülüğü ve milletine duyduğu güven, gelecek nesillerimize bırakılmış en kıymetli miraslardan biridir. Atatürk, güçlü bir Türkiye'nin ancak eğitimle, bilimle, akılla, üretimle ve ekonomik bağımsızlıkla mümkün olabileceğini göstermiştir. Bizlere düşen en önemli sorumluluk, bu mirasa sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi her alanda daha ileriye taşımaktır. Bizler aynı zamanda daha fazla üretmek, istihdam oluşturmak, ihracatımızı artırmak, ülkemizin ekonomik gücüne güç katmak için çalışıyoruz. Çünkü ekonomik bağımsızlığın, güçlü bir devlet ve güçlü bir gelecek için taşıdığı önemin bilincindeyiz. Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda; bilimin, teknolojinin, girişimciliğin ve üretimin ışığında çalışmaya, Denizli'mize ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 10 Kasım, yalnızca bir anma günü değil; Atatürk'ün fikirlerini, ideallerini ve emanetini yeniden hatırlama, anlama ve geleceğe taşıma günüdür. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Kasım mesajını Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmanın en anlamlı yolunun, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkarak ülke ve millet için çalışmak olduğunu vurgulayarak tamamladı.