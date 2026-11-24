Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ülkenin geleceğinin mimarı olan öğretmenlerin bu anlamlı günlerini kutlayarak, eğitim camiasına sağlık, mutluluk ve başarı diledi; "Geleceğimizi inşa eden, yarınlarımızı şekillendiren en büyük güç öğretmenlerimizdir! İyi ki varsınız, geleceğimizi aydınlatıyorsunuz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil; düşünen, araştıran, üreten, sorgulayan ve değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştiren önemli rehberler olduğunu ifade etti. Bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin ve güçlü bir geleceğe ulaşmasının nitelikli eğitimle mümkün olduğunu da vurgulayan Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir toplumun geleceğini şekillendiren, bir ülkenin yarınlarına yön veren en önemli değerlerin başında öğretmenlerimiz gelmektedir. Bilgisiyle, emeğiyle, sabrıyla ve fedakarlığıyla nesiller yetiştiren öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımı gerçekleştirmektedir. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözü, öğretmenlerimize yüklenen büyük sorumluluğu ve onlara duyduğumuz güveni en güzel şekilde ifade etmektedir. Bugün güçlü bir Türkiye hedefinden söz ediyorsak bunun temelinde iyi yetişmiş, donanımlı, özgüvenli ve çağın gerekliliklerine hakim nesiller bulunmaktadır. Bilimde, teknolojide, sanayide, ticarette ve üretimde daha ileriye gitmemizin yolu da eğitimden ve öğretmenlerimizin özverili çalışmalarından geçmektedir.

Denizli Ticaret Odası olarak; girişimciliği destekleyen, üretimi geliştiren, yenilikçi düşünceyi teşvik eden ve gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlayan her türlü çalışmayı önemsiyoruz. Çünkü şunu iyi biliyoruz ki güçlü bir ekonomi ancak güçlü eğitim ve nitelikli insan kaynağıyla mümkündür. Denizli Ticaret Odamızdaki üyelerimiz arasında yer alan eğitimcilerimize de bu anlamdaki toplumsal katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve bu özel günlerini tebrik ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Görevleri başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyoruz. İyi ki varsınız, geleceğimizi aydınlatıyorsunuz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun."