'Dua' temalı hat sergisi Taksim Camii Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

'Dua' temalı hat sergisi Taksim Camii Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu

01.04.2022 19:57

'Dua' temalı hat sergisi Taksim Camii Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu 'Dua' temalı hat sanatı eserleri Taksim Camii Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

'Dua' temalı hat sergisi Taksim Camii Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL - 'Dua' temalı hat sanatı eserleri Taksim Camii Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması'nın 'Dua' temalı ödüllü eserleri, Taksim Camii Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Hat sanatı eserlerinin yer aldığı sergi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak ve Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. 200'e yakın eser arasından seçilen hat sanatı eserleri Ramazan Ayı boyunca ziyaretçileri bekliyor olacak.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Taksim Camii mimarisiyle, estetiğiyle, ihtişamıyla, kültürel yönüyle kendisi bir sanat eseridir. Taksim Camii sadece bir cami değil, bir külliye yaklaşımıyla yapılmış bir yer. Caminin diğer bölümünde geleneksel kültürümüzü geleceğe taşıyacak tarihi kültürel bir salon var. Hem dini musikimizi icra edeceğimiz geleneksel sanatlarımızı geçmiş formlarından geleceğe taşımak istiyoruz. Dinimizin ilmi tarafının yanında kültürel tarafını da ön plana çıkaracak bir gayreti hedeflemiştik. Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında önümüzdeki aylarda güzel bir program silsilesi yapacağız" dedi.

Yarışma hakkında bilgi veren Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz "Bankamız, 2005 yılından beri her üç senede bir uluslararası hat sanatı yarışmasını düzenliyor. Her yarışmada sosyal olarak önem verdiğimiz farklı bir tema seçiyoruz. Bu seneki temamız 'Dua' oldu. Yarışmalarda 16 ülkeden başvurular aldık. 200'e yakın eser başvurdu. Eserler hat sanatı ustalarımız, jürimiz tarafından değerlendiriliyor. Bu eserlerden dereceye girenleri ödüllendiriyoruz. Sonrasında bu eserleri depomuzda tozlandırmıyoruz. Ülkemizde farklı şehirlerde ve farklı ülkelerde sanatseverlerle buluşturuyoruz. Taksim Camii bir medrese ve külliye yaklaşımıyla yapılmış bir yer. Bu sergi de bu yaklaşımın bir parçası. Bizde bunun paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

'Dua' temalı hat sergisi Taksim Camii Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu
'Dua' temalı hat sergisi Taksim Camii Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu
'Dua' temalı hat sergisi Taksim Camii Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu

YORUMLAR
500
Borsa, haftalık kapanış rekorunu tazeledi Borsa, haftalık kapanış rekorunu tazeledi Albaraka Türk'ün 'Dua Vakti' sergisi ziyarete açıldı Albaraka Türk'ün 'Dua Vakti' sergisi ziyarete açıldı

Albaraka Türk, Taksim Camii, Turizm, dua, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Dua' temalı hat sergisi Taksim Camii Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
19:49 Motorsikletin sahibinden "Sesini dinleyeceğim" diyerek anahtarı aldı, kayıplara karıştı!
19:25 Galatasaray, Arda Güler'ini buldu!
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:21 Başkan Vedat Avcu, içki masasından söylediği "Ramazan" sözleri tepki toplayınca, özür diledi
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 20:05:24. #1.13#
SON DAKİKA: 'Dua' temalı hat sergisi Taksim Camii Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement