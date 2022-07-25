Dükkanını adeta müzeye çevirdi

Tarihi Odunpazarı bölgesinin dokusuyla harmanladığı dükkanında binlerce eski eşya bulunuyor

Uzun yılların antika ve koleksiyoncusu Bayram Çağlayan:

" Türkiye'nin her yerinden geliyorlar"

ESKİŞEHİR - Uzun yıllardır antikacılık ve koleksiyonculuk yapan 56 yaşındaki Bayram Çağlayan, içerisinde binlerce eski eşya bulunan Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesindeki dükkanını adeta müzeye çevirdi.

Yaşamının büyük bölümünü antikacılık yaparak geçiren Çağlayan, 3 yıldır Eskişehir'de yaşıyor. Kentte yaşadığı süre boyunca antika ve koleksiyon değeri bulunan eşyaları toplayan Çağlayan, tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan dükkanında bu eşyaları sergiliyor. Ev tasarımına sahip olan dükkanın her odasını farklı dönemlerden eşyalarla düzenleyen Çağlayan'ın koleksiyonunda, 1850'li yıllardan 1990'lı yıllara kadar binlerce dönemsel izler taşıyan parçalar yer alıyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi ve Eskişehir'in kültürüne ait eşyaları sergileyen Çağlayan, dükkanını bölgenin tarihi dokusuyla birleştirerek adeta müzeye çevirdi.

"Türkiye'nin her yerinden geliyorlar"

Dükkanını ziyaret eden herkesin geçmişinden bir parça bulmasını sağlamayı amaçladığını belirten Bayram Çağlayan, "Odunpazarı'nın tarih olarak çok farklı bir konumu var. Tarihsel olarak ve yaşantısal konumunu da bildiğim için bir inceleme yaptım. Gerekli çalışmalar yapılmış, ancak ben kültürel olarak eksik gördüm. Bu evi kiralayarak eskisine uygun bir şekilde kendimce bir yer yaptım. Eskişehir ve civar illerin yaşanmışlıkla ilgili her şey var. 1850 yılından, günümüzden 20-30 yıl öncesine kadar tamamen eşyalar mevcut. Normal bir müzeye gittiğiniz zaman kendi sınıfında olan malzemeleri koyarlar. Buraya Türkiye'nin her yerinden geliyorlar ve kendisinden bir şeyler bulsun veya hissetsin diye böyle bir ortam yaptık. Burada; oya yazmalar, eski malzemeler, kullanılmış ürünler ve hepsinin farklı hikayeleri var" dedi.