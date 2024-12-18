Dünya Arapça Günü Erciş'te Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Dünya Arapça Günü Erciş'te Kutlandı

Dünya Arapça Günü Erciş\'te Kutlandı

Erciş'te Dünya Arapça Günü programı düzenlendi, ödüller verildi ve çeşitli gösteriler sunuldu.

18.12.2024 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciş'te Dünya Arapça günü programı düzenlendi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Dünya Arapça günü kutlama programı düzenlendi.

Erciş Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan program Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezinde düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ile başlayan program Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Enis Pekgöz'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti.

Program Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu öğrencisinin okumuş olduğu "Kur'an-ı Kerim Tivaleti'nin ardından Sinevizyon gösterisi, Semazen Gösterisi, Koro ve şiirler" izleyicilerin beğenisine sunuldu. Erciş'te 18 Aralık Dünya Arapça Günü programı için düzenlenmiş olan yarışmalarda dereceye girenlerin ödülleri Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Zafer Akkaş ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş tarafından verildi. Program, Kaymakam Murat Karalğolu ve beraberindeki protokol üyeleri ve gösteriyi sunan öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra sona erdi.

Programa Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Zafer Akkaş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Dünya, Erciş, Van, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dünya Arapça Günü Erciş'te Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
11:19 Kara Para Aklama Davasında Dilan ve Engin Polat’ın Yargılanmasına Devam Ediliyor Kara Para Aklama Davasında Dilan ve Engin Polat'ın Yargılanmasına Devam Ediliyor
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:02:30. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Arapça Günü Erciş'te Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.