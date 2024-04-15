Dünya'da sadece 3 bölgede var: Boru kayaları Şile'de böyle görüntülendi
İSTANBUL - Dünya'nın yalnızca 3 yerinde bulunan doğal oluşumlardan biri de Şile'de. Boru Kayalar olarak bilinen 800 bin yıllık tarihi olan kayalar Şile'de ilgi görüyor. Şile'de Boru kayaları havadan görüntülendi.
Uluslararası ölçekte, literatürel değeri olan ve Şile İlçesinin, Doğancılı Mahallesi sahilinde bulunan Boru Kayalar yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Dünyada yalnızca 3 yerde bulunan Boru Kayalar Çin ve Bahamalar'dan sonra Şile'de de, Şile Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından turizme kazandırılmıştı. Çin ve Bahamalar'dan sonra Şile'de bulunan ve 700 yılda sahil kumlarının oluşturduğu jeolojik kalıntı boru kayaları görmek isteyenler, hem denizin keyfini çıkarıyorlar hem de bu doğal jeolojik kalıntıyı yerinde görme fırsatı yakalıyorlar.
Plaj işletmecisi Adem Yıldız, "boru kayalar, bunlar Şile Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından keşfedildi. Dünya'da üç yerde var, Çin, Bahamalar 'da ve bir de Şile Doğancılı sahilinde var. Tabii bunlar ülkemizin ve Şilemizin doğal güzellikleri. Buraya gelenlerin bakmalarını ve çevreyi de temiz tutmalarını istiyoruz. Bu kayaları çok merak edip gelen insanlar var. Soruyorlar biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz" diye konuştu.
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