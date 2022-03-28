Dünya Tiyatro Günü'ne özel: "Tavşan Tavşanoğlu" - Son Dakika
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Dünya Tiyatro Günü'ne özel: "Tavşan Tavşanoğlu"

28.03.2022 17:46

Dünya Tiyatro Günü'ne özel: "Tavşan Tavşanoğlu"İSTANBUL Esenyurt Belediyesi, ilçede sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor.

Dünya Tiyatro Günü'ne özel: "Tavşan Tavşanoğlu"

İSTANBUL Esenyurt Belediyesi, ilçede sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Esenyurt Belediye Tiyatrosu'nun ilgiyle karşılanan oyunu "Tavşan Tavşanoğlu", 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Esenyurt'ta sahnelendi.

Esenyurt Belediyesi, kültür ve sanat ekinliklerini sürdürüyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde tiyatro severler "Tavşan Tavşanoğlu" oyunu ile buluştu. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu birçok vatandaşın yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'da izledi. İlginin yoğun olduğu tiyatro oyunu sonrasında Başkan Bozkurt, belediye oyuncularının tiyatro gününü kutlayarak çiçek takdim etti.

"Bütün olumsuzluklara rağmen güzel yaşamak elimizde"

Oyun sonunda sahnede, belediye oyuncularının tiyatro gününü kutlayan Başkan Bozkurt: "Dünya Tiyatro Günü, tiyatronun farkında olunması için önemli bir gün. Aslında tiyatro bir şeyi izlemek ve anlamaktır ama aynı zamanda bir iletişimdir. Televizyondan bir şey izlerken iletişim kurmak imkansızdır. Tiyatro başka bir şey, bunu çoğaltmamız lazım diye düşünüyorum. Hepimize 'Tiyatro iyi bir şeydir' diye anlatılıyor ama iyi bir şey olmanın ötesinde tiyatro bizim ihtiyacımız olan, kendimizi ifade etmek ve ifade edileni doğru anlamak için de önemli. Ben tüm oyuncuları tebrik ediyorum, çok başarılılardı. Herkes kendi içinde ve kendi rolünde çok önemli mesajlar verdi. Kapanış çok güzeldi, ben de dans etmek istedim ama cesaret edemedim" diyerek tiyatronun önemini vurguladı.

"Oyunlar, Esenyurt Belediye Tiyatrosu'nda yetişenlerle işleniyor"

Esenyurt Belediye Tiyatrosu adına konuşma gerçekleştiren Burak Şentürk, Dünya Tiyatro Günü'nde sanatseverlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Tiyatroya verdiği önemden dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a ve emeği geçen herkese teşekkür eden Şentürk: "Oyunlarımız, Esenyurt Belediyesi'nde yetişmiş, konservatuvar okumuş ve ayrıca Esenyurt Belediye Tiyatrosu'na devam eden kursiyerlerle birlikte işleniyor. Bizim için en güzel, en önemli kısmı da bu. Tiyatro, ana sanat dalı diye geçer. Ayrıca şöyle bir şey var ki günümüzde tiyatro, gittikçe değersizleştirilmeye çalışılan bir sanat dalı. Fakat bu değersizleştirmeye karşı bizleri destekleyen herkese, Sayın Başkanımıza, kursiyerlerimizin ailelerine, kursiyerlerimize ve değerli ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya Tiyatro Günü'ne özel: Tavşan Tavşanoğlu
Dünya Tiyatro Günü'ne özel: Tavşan Tavşanoğlu
Dünya Tiyatro Günü'ne özel: Tavşan Tavşanoğlu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dünya Tiyatro Günü'ne özel: 'Tavşan Tavşanoğlu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Tiyatro Günü'ne özel: "Tavşan Tavşanoğlu" - Son Dakika
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